Equateur: arrestation d'un dangereux chef criminel en cavale

Le chef d'un important groupe criminel en Equateur, en fuite depuis plus de trois mois et accusé d'avoir organisé une tentative d'attentat contre la procureure générale, a été capturé lundi, ont annoncé les autorités.

La police "a capturé Colon Pico dans un secteur de Puerto Quito, un petit village au nord-ouest de la capitale Quito", a annoncé le ministère de l'Intérieur sur son compte X.

Selon le parquet, deux autres hommes ont été arrêtés et des armes saisies lors de la même opération.

Fabricio Colon, alias "Pico" ou "capitaine Pico", est l'un des chefs de "Los Lobos" (les loups), l'un des principaux gangs du pays, impliqués dans le narcotrafic. Il s'était évadé de prison le 9 janvier, peu après son arrestation par la police qui le suspectait de préparer un attentat contre la procureure générale Diana Salazar.

Au même moment, une autre évasion, celle d'un autre leader criminel, Adolfo Macias, alias "Fito", du pénitencier de Guayaquil (sud-ouest) avait donné le signal d'une vague de violences sans précédent par les gangs, dans les prisons et dans les rues. "Fito", l'un des criminels les plus dangereux du pays, reste toujours en fuite.

Le président Daniel Noboa, élu en novembre pour 18 mois, avait alors déclaré le pays en "conflit armé interne" et déployé l'armée pour neutraliser une vingtaine de groupes criminels.

Depuis, près d'une quinzaine d'hommes politiques, maires, responsables locaux, ou encore procureurs ont été assassinés. Dimanche, le jour-même d'un référendum sur la sécurité, le directeur d'une prison de l'ouest du pays a été tué par balle. Vendredi, c'est un maire qui a été exécuté, le deuxième en trois jours.

Lundi, la police a diffusé des images de l'arrestation de "Pico", visiblement cueilli au saut du lit, mains menottées dans le dos, l'air hagard et le tee-shirt déchiré sur le poitrail.

Les autorités soupçonnent "Los Lobos" d'être impliqués dans l'assassinat du candidat à la présidence Fernando Villavicencio, abattu par des tueurs à gages colombiens à la sortie d'un meeting de campagne à Quito en août dernier.

Cible du projet d'attentat de "Pico, la procureure générale Diana Salazar, qui mène l'offensive juridique contre les groupes criminels et plusieurs enquêtes ayant révélé leurs liens avec des hommes politiques, des juges et hauts fonctionnaires, est considérée comme l'une des personnes les plus menacées du pays.