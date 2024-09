Equateur: Situation "critique" à Quito sous les fumées de cinq incendies simultanés

Quito, enveloppée mardi soir par des nuages de cendres et de fumées provenant de cinq incendies simultanés, fait face à une situation "critique", selon le maire de la capitale équatorienne.

"Nous avons au moins cinq foyers d'incendie" a déclaré Pabel Muñoz sur X, qualifiant la situation actuelle de "critique". L'élu a estimé que le combat contre les flammes "ne se terminera pas dans les prochaines heures, cela se poursuivra certainement toute la nuit".

Quelque 14 maisons ont été évacuées par mesure de précaution, a indiqué la municipalité dans un communiqué.

Le ministère de l’Éducation a ordonné la suspension des cours en présentiel mercredi dans toute l'agglomération de Quito en raison de la "mauvaise qualité de l'air".

De gros nuages de fumée s'échappaient de la périphérie est de la capitale, où se concentraient deux des foyers d'incendie et de nombreuses routes sont coupées, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans le quartier résidentiel de Bellavista, au nord-est de Quito, les habitants ont formé des chaînes humaines pour, ont-ils expliqué, "mouiller la chaussée pour que le feu ne prenne pas". Des personnes âgées quittaient leur domicile avec l'aide de policiers et de soldats, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

Le président Daniel Noboa a mobilisé les forces armées. "Les hélicoptères (de lutte contre les incendies) viendront en soutien dès que les pilotes pourront entreprendre leur mission en toute sécurité", a-t-il écrit sur X.

Rationnement électrique suspendu

"En ce moment, l'ensemble de nos équipes est déployé sur trois incendies : Guapulo, Itchimbia (deux quartiers du centre-est) et La Forestal (sud)", avaient plus tôt indiqué les pompiers sur X. "En raison de l'incendie de forêt dans le secteur de Guapulo, il y a de la fumée et des résidus de combustion (cendres) dans certains secteurs du district métropolitain de Quito", avaient-ils ajouté.

Des chutes de cendres ont été signalées au nord de la ville et dans le centre historique, patrimoine mondial de l'Unesco.

Une colline en feu autour de Quito le 24 septembre 2024 AFP

Il y a trois semaines, quatre incendies de forêt avaient déjà recouvert de fumée et de cendres plusieurs secteurs de la capitale et de ses environs, sans toutefois affecter les opérations aéroportuaires.

L'Équateur est confronté à sa pire sécheresse en six décennies, ce qui favorise les départs de feux, et entraîne des rationnements en eau et en électricité essentiellement hydroélectrique.

Le rationnement électrique tournant, prévu ce mardi, a été suspendu. "Sauf évolution (...) Quito devrait être alimentée en électricité toute la nuit ce soir", a déclaré le maire.

Depuis un an, 3.302 incendies de forêts ont été répertoriés, brûlant 37.808 hectares de végétation. Quatorze personnes ont été blessées, 797 sinistrées et 44.742 animaux d'élevage sont morts, selon le rapport publié mardi par le Secrétariat aux risques.

Sur les 24 provinces du pays, 20 sont en alerte rouge en raison d'une crise hydrique qui met en péril 40.000 hectares de cultures.