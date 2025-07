Espagne : ce que l'on sait sur les émeutes anti-immigrés après l'agression d'un retraité

La colère n'est toujours pas retombée. Torre Pacheco, ville de 36 000 habitants située sur la côté méditerranéenne, a connu dans la nuit de samedi à dimanche une deuxième nuit consécutive d'émeutes, avec des affrontements qui ont fait au moins cinq blessés selon la préfecture. Le localité est devenue “une véritable cocotte-minute”, rapport le quotidien La Opinión de Murcia.

Tout a commencé après la violente agression en pleine rue, mercredi à l'aube, d'un habitant de 68 ans. Ce retraité, prénommé Domingo, a raconté à des médias espagnols, le visage tuméfié, avoir été attaqué par trois jeunes d'origine nord-africaine sans motif apparent.

Cette agression, filmée et dont la vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux, a poussé la mairie de la commune, dont plus de 30% de la population est d'origine étrangère, à organiser un rassemblement vendredi après-midi. Cette manifestation, qui se voulait pacifique, a dégénéré en raison de la présence de groupes d'extrême-droite qui ont diffusé des slogans anti-immigrés, selon les autorités.

D'après le quotidien La Opinión de Murcia, plusieurs groupes de personnes ont parcouru les rues de la commune avec des bâtons à la recherche de personnes d'origine étrangère, malgré le déploiement d'un important dispositif policier. Au moins une personne a été interpellée, selon la préfecture.

Un autre groupe d'extrême-droite, baptisé "Deport them now" ("Déportez-les maintenant") a appelé sur Telegram à une "chasse" aux personnes d'origine nord-africaine les 15, 16, 17 juillet avec pour objectif de retrouver les agresseurs.

Groupe "Deport them now" sur Telegram

Si les autres Maghrébins de la commune ne collaborent pas à l'identification des coupables, ils deviendront automatiquement coupables et devront payer.

Ce même groupe incite à incendier des commerces tenus par des Maghrébins.

Les autorités, de leur côté, ont tenté d'apaiser les esprits :

Le maire a aussi appelé à ne pas confondre les "délinquants" avec l'ensemble de la population immigrée, venue "pour travailler".

Dans un message sur le réseau social Bluesky, la ministre de la Jeunesse Sira Rego, membre du parti d'extrême gauche Sumar, a condamné "fermement les persécutions racistes contre les personnes migrantes à Torre Pacheco", mettant en cause le rôle de "l'ultradroite" dans ces émeutes.

Maria Marin, députée et porte-parole de Podemos, a déclaré que le parti "condamnait l'agression sauvage" de l'homme âgé à Torre Pacheco, mais en appelait aussi à la vigilance du gouvernement sur l'instrumentalisation de cet évènement par l'extrême-droite.

Face à l'appel de VOX (parti d'extrême-droite) et de plusieurs organisations néonazies, nous demandons à la délégation du gouvernement d'agir préventivement et d'interdire ces rassemblements violents pour maintenir la sécurité et la coexistance de tous les habitants de Torre Pachoco.

Maria Marin, députée et porte-parole de Podemos