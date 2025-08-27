Est de la RD Congo: tensions meurtrières entre les Wazalendo et l'armée congolaise

Au moins cinq Wazalendo ont été tués ce mardi 26 août dans des affrontements avec des militaires de l'armée de République démocratique du Congo (RDC) dans l'est du pays. Des tensions locales entre ces deux alliés contre le groupe armé M23 ont éclaté, selon l'armée congolaise.

Illustration - Un milicien Wazalendo combattant les rebelles du M23 marche à Sake, en République démocratique du Congo, le 31 août 2024.

L'un est un groupe de jeunes volontaires, l'autre, l'armée d'un pays. Les deux combattent le même ennemi : le M23, soutenu par le Rwanda. Mais, ce mardi 26 août, des tensions meurtrières ont éclaté entre les deux forces armées.

Des Wazalendo contre des militaires FARDC

Des Wazalendo ("patriotes" en swahili, langue la plus parlée dans l'est de la RDC) ont attaqué des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC). Ils stationnaient à proximité du poste-frontière de Kavimvira, frontalier avec le Burundi, situé aux abords d'Uvira, ville de la rive nord-ouest du lac Tanganyika. C'est l'une des dernières grandes agglomérations de la province orientale du Sud-Kivu qui n'est pas tombée aux mains du M23.

Des tirs et de fortes détonations ont secoué les abords d'Uvira pendant plusieurs heures, ont indiqué à l'AFP des sources locales et gouvernementales.

Ces affrontements ont fait au moins cinq morts parmi les Wazalendo, ainsi que deux blessés dont un militaire congolais, a déclaré le porte-parole de l'armée congolaise dans la zone, Reagan Mbuyi Kalonji, dans un communiqué.

L'enterrement d'un haut gradé de l'armée congolaise en cause

Les tensions sont chroniques entre Wazalendo et FARDC à Uvira, sur laquelle plane la menace du M23. Soutenu par le Rwanda. Le M23 prétend défendre les populations tutsis de l'est de la RDC.

Ces divisions ont été exacerbées lorsque des Wazalendo ont empêché l'enterrement d'un haut gradé de l'armée congolaise. Il est issu de la communauté banyamulenge, minorité tutsi de RDC.

Ils ont menacé de mort deux groupes de Banyamulenge venus assister à l'inhumation. L'un est arrivé du Burundi par le poste-frontière de Kimimvira, ont affirmé les représentants de la communauté banyamulenge dans un communiqué publié ce mardi 26 août.

Ces incidents ont provoqué ou servi de prétexte aux affrontements entre miliciens et militaires le lendemain de l'enterrement, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale.

Les violences se poursuivent dans l'est de la RDC - région en proie à divers conflits depuis trois décennies - malgré la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda fin juin. En juillet, un engagement à un cessez-le-feu a été signé par Kinshasa et le M23.

Des sources sécuritaires et locales ont fait état à l'AFP de violents combats ces derniers jours dans la province du Sud-Kivu entre le M23 et le camp progouvernemental - Wazalendo et FARDC. Elles s'inquiètent d'une prochaine offensive du M23 sur Uvira. Le M23 dément.