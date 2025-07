"On est inquiets": disparition en Iran d'un franco-allemand de 18 ans en plein tour du monde à vélo

Il n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le lundi 16 juin. Le jeune Français Lennart Monterlos, originaire de Besançon et parti à vélo de la ville du Doubs en août 2024, a disparu alors qu'il se trouvait en Iran, a annoncé ce dimanche 6 juillet à l'AFP une source diplomatique française interrogée sur un avis de recherche posté sur les réseaux sociaux.

"Cette disparition est inquiétante. Nous sommes en lien avec la famille à ce sujet", a indiqué cette source, en rappelant qu'il est recommandé aux ressortissants français de ne pas se rendre en Iran, Téhéran mettant en œuvre "une politique délibérée de prise d'otages occidentaux".

"C'est quelqu'un de génial"

D'après cet avis de recherche posté sur Instagram, Lennart Monterlos, âgé de 18 ans, a également la nationalité allemande. Interrogée par l'AFP, cette source n'était pas en mesure de dire si ce jeune Français fait partie des Européens récemment arrêtés en Iran, accusés d'espionnage pour Israël.

L'un de ses amis a témoigné de son inquiétude ce lundi au micro de RTL: "Chaque jour, il faisait des posts Instagram pour nous tenir au courant de ce qu'il faisait, d'où il était. C'est quelqu'un de génial, il parle à tout le monde, il a envie de faire des rencontres", a-t-il déclaré, expliquant que ce passionné faisait "une année de césure avant de reprendre ses études" après avoir obtenu son baccalauréat Abibac (parcours binational franco-allemand).

"C'est quelqu’un d’extrêmement ouvert, de fondamentalement gentil et sans préjugés. Il est plein de joie de vivre, toujours prêt à faire rire les gens". Nathan, un autre de ses amis contacté par Le Parisien

"Ce projet n'est pas seulement une quête personnelle, mais aussi une initiative humaine et solidaire. En traversant différents pays et cultures, je souhaite créer des liens authentiques avec les habitants, partager leurs histoires et promouvoir un mode de vie plus durable", expliquait le jeune homme disparu sur son blog de voyage.

Il avait déjà traversé la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie avant d'atteindre l'Iran, fin novembre.

(Re)LireIran : le pays enregistre un chiffre record d'exécutions

Lennart Monterlos avait visité plusieurs villes comme Yazd, Abarkuh ou Shiraz depuis. Dans des vidéos postés sur ses réseaux sociaux, il s'était dit "émerveillé" par Téhéran, "capitale Iranienne aux rues agitées" et avait expliqué, le 12 juin sur son compte Instagram , soit quatre jours avant sa disparition, que son passage par l’Iran avait "faisait l’objet de vifs débats" avec son entourage, qui l’avait mis en garde sur ce "pays dangereux".

"Il est recommandé de quitter le territoire"

L'Iran "cible des ressortissants français de passage qu'il accuse d'espionnage et qu'il détient dans des conditions indignes, dont certaines relèvent de la définition en droit international de la torture", a souligné la source diplomatique.

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot "a échangé" ce dimanche avec son homologue iranien Abbas Araghchi, a fait savoir dimanche soir le ministère français des Affaires étrangères, ajoutant que Jean-Noël Barrot lui avait rappelé "que la priorité de la France était la sécurité" de ses compatriotes en Iran.

"Il a exigé la liberté immédiate et inconditionnelle de Cecile Kohler et Jacques Paris, détenus arbitrairement dans des conditions assimilables à de la torture depuis plus de 3 ans maintenant", poursuit-il. En revanche, il n'a pas précisé si le cas de Lennart Monterlos avait été évoqué.

"Il est recommandé aux ressortissants français de ne pas se rendre en Iran" et "pour ceux qui y seraient déjà de passage, il est recommandé de quitter le territoire iranien immédiatement en raison des risques d'arrestation et de détention arbitraire", avait souligné plus tôt la source diplomatique.

Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus trois ans, encourent la peine de mort. La professeure de lettres de 40 ans originaire de l'est de la France et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran.