"On est prêt" : à la veille de la cérémonie d'ouverture, Laurent Nuñez se dit "serein et concentré"

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez s'est dit jeudi, dans un entretien à l'AFP, "serein et concentré" à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine, pour laquelle des mesures sécuritaires hors norme ont été déployées.

QUESTION: Quel est votre état d'esprit à la veille du jour J ?

REPONSE: "On est très sereins. On n'est pas stressés, on est très concentrés, on continue à faire notre job. Là, on est vraiment sur les ultimes calages, notamment sur les itinéraires d'accès des personnalités au Trocadéro et ce soir au dîner (au Louvre). Ce sont les derniers détails. Pour le reste, on est prêts."

Q: Plus rien ne peut remettre en cause la parade sur la Seine ? Même en cas d'attaque d'ici demain ?

R: "On avisera. Mais, nous, maintenant, on est à fond sur la cérémonie. Au sein des délégations, ils sont tous plutôt rassurés. Les Israéliens sont très rassurés. Toutes les délégations sont protégées."

Q: A quoi va ressembler Paris ?

R: "A partir de 13h00, on va mettre en place le dispositif de la cérémonie. On étend le périmètre antiterroriste, notamment au Trocadéro où se réunissent tous les dignitaires étrangers.

Pour accéder à ce périmètre gris, il faudra obligatoirement le QR code et une pièce d'identité, comme d'habitude. Mais on va demander en plus une attestation de la raison pour laquelle la personne se rend dans la zone. Et ces raisons seront limitées.

Les règles changent aussi dans le périmètre rouge. La circulation motorisée y sera complètement interdite à partir de 13h00, sauf pour les secours ou dérogations exceptionnelles.

Par exemple, un médecin qui doit donner une consultation urgente. Par contre, dans cette zone, les piétons et les vélos continuent à circuler librement."

Q: Pourra-t-on emprunter le périphérique ?

R: La circulation routière dans Paris, va être très, très, compliquée le 26. Déjà parce que le périmètre d'interdiction de circulation motorisée va être énormément élargi.

Le périphérique intérieur, de Porte de la Chapelle à Porte de Bercy, sera très fortement perturbé pour faire venir les 250 bus des athlètes depuis le village olympique jusqu'à leur zone d'embarquement.

Il va y avoir aussi les cortèges des 120 chefs d'Etat et de gouvernement. On va avoir énormément de monde dans la capitale.

On recommande très fortement de ne pas prendre son véhicule dans Paris et son agglomération à partir de 10h00 et surtout de ne pas traverser cette zone.

Le 27, ça va être aussi très compliqué, avec un contre-la-montre cycliste qui fait une boucle entre les Invalides et le bois de Vincennes.

Q: Quelles règles pour les riverains de la cérémonie et leurs invités ?

R: Les personnes invitées chez un riverain devront fournir, en plus du QR code et d'une pièce d'identité, une invitation émise par leur hôte. On sera extrêmement stricts. Sans attestation de leur hôte, les invités ne passeront pas.

Pour les travailleurs permanents, on demandera une attestation professionnelle pour ce soir-là, en plus du QR code. Pour aller au restaurant, il faudra la preuve de la réservation, le QR code et une pièce d'identité.

On recommande très fortement aux riverains et à leurs invités d'arriver avant 15h00.

Les riverains n'accèderont pas à la parade depuis la rue. Ils ne peuvent pas descendre sur les quais sauf pour entrer et sortir de leur domicile.

Q: Pour les spectateurs, quelles sont les consignes ?

R: La recommandation pour tous les spectateurs, c'est d'arriver entre 15h30 et 18h30. Après on fermera. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver le plus tôt possible, dès 15h30, pour qu'on puisse absorber les flux.

Si tout le monde arrive au dernier moment, ça ne passera pas. Les boxes sont censés limiter les mouvements de foule, les gens ne pourront pas déambuler le long des quais d'un box à l'autre.

Q: Quel bilan, une semaine après l'entrée en vigueur des périmètres de sécurité ?

R: Il est très bon. On a délivré 700.000 Pass Jeux, dont 450.000 pour le périmètre antiterroriste autour de la cérémonie.

Il peut y avoir des erreurs d'appréciation de certains effectifs, mais elles sont très limitées. On a, comme on le voulait, une zone qui est sous contrôle plusieurs jours avant que la cérémonie démarre.

Q: Les restaurateurs se plaignent d'une baisse de fréquentation...

R : Il y avait la possibilité pour les clients de demander des QR code et de pouvoir continuer à fréquenter les restaurants. Force est de constater qu'une partie d'entre eux n'ont pas utilisé cette faculté.

On avait dit (aux restaurateurs) de ne pas le voir comme la panacée puisque c'est une zone où on ne peut pas circuler facilement, même pour les piétons. Il y a eu des tribunes en construction, des zones barrées par le Cojo, des ponts qui sont fermés. C'était une zone complexe.

Q: Lors du premier jour de compétition, mercredi, des spectateurs n'ont pas pu entrer dans les stades à temps. Pourquoi ces retards ?

R: C'est trois fois rien. D'abord, certains spectateurs sont arrivés tard. D'autre part, on fait des doubles contrôles, c'est rigoureux.

Au Parc des Princes, on a renforcé la seule ligne qui bloquait, lors du premier match Ouzbékistan-Espagne. Ça a permis de désengorger. Ça a duré un quart d'heure et le soir-même, c'était réglé.