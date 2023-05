États-Unis : application de demande d'asile, le mur 2.0

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

A partir de vendredi 12 mai, les demandeurs d'asile pour les États-Unis devront, notamment, passer par l'application "CBP One". Téléphones vétustes, accès au wifi et électricité quasi inaccessible, cet outil se révèle totalement inadapté et source de stress supplémentaire.