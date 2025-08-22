Etats-Unis: cinq morts dans l'accident d'un autocar revenant des chutes du Nigara

Le
22 Aoû. 2025 à 23h34 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Les célèbres chutes du Niagara, vues du côté américain, le 22 juin 2019

AFP
Daniel SLIM
Un autocar transportant une cinquantaine de touristes revenant des chutes du Niagara, parmi lesquels des enfants, s'est renversé vendredi sur une autoroute du nord de l'Etat de New York, faisant cinq morts et des dizaines de blessés.

La plupart des passagers du véhicule sont d'origine indienne, philippine ou chinoise, a précisé la police de l'Etat.

Les faits se sont déroulés près de Buffalo, à proximité de la frontière canadienne, dans la région des Grands Lacs.

"On pense que le conducteur a été distrait, a perdu le contrôle, a surréagi" avant de finir sa course dans un fossé, a déclaré en début de soirée un responsable de la police de l'État de New York, Andre Ray, écartant a priori une défaillance mécanique ou une conduite sous substances toxiques.

Parmi les nombreux blessés relevés sur place, aucun ne se trouve plus en danger de mort, a encore précisé le policier.

Cinquante-quatre personnes se trouvaient à bord du bus lors de l'accident et aucun enfant ne figure parmi les morts, selon les médias américains.

Six ressortissants chinois étaient dans le bus, selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV citant le consulat chinois de New York. Cinq d'entre eux ont été légèrement blessés et un sixième a dû être opéré.

Hélicoptères

"C'est un autocar de tourisme qui venait des chutes du Niagara en direction de ce que nous pensons être New York City, avec plus de 50 passagers à bord, des femmes, des enfants également", avait déclaré plus tôt dans la journée James O’Callaghan, un porte-parole de la police de l'Etat.

"L'autocar circulait vers l'est juste avant la sortie de Pembroke" lorsque le conducteur a "perdu le contrôle, est allé sur le terre-plein central (...) et a fini dans le fossé", a-t-il poursuivi.

Des traducteurs ont été envoyés sur place pour pouvoir communiquer avec les touristes blessés.

Le chauffeur du bus, lui, est vivant et se "porte bien", selon la police, qui l'a interrogé.

Un responsable du centre hospitalier du comté d'Erié joint au téléphone par l'AFP, Peter Cutler, a fait état de 21 patients adultes transportés sur place.

Un total de huit hélicoptères a été mobilisé pour transporter certains des blessés, selon Margaret Ferrentino, présidente de Mercy Flight (transports de secours), également contactée par l'AFP.

Sur place, les images relayées par les médias montraient un autocar couché sur le côté en bordure de route, très endommagé.

Déplorant sur le réseau social X "un accident tragique", la gouverneure de l'Etat Kathy Hochul a fait savoir que ses services se coordonnaient "étroitement avec la police de l'Etat de New York et les responsables locaux qui travaillent à secourir et fournir de l'assistance à toutes les personnes impliquées".

