États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

Les États-Unis ont annoncé, ce vendredi 29, août qu’ils refusaient de délivrer des visas à des membres de l’Autorité palestinienne. Cette décision survient à quelques semaines de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre, où la France entend plaider pour la reconnaissance d’un État palestinien. Israël salue, de son côté, cette "initiative courageuse" américaine.

Le
29 Aoû. 2025 à 16h19 (TU)
TV5MONDE
La 80e Assemblée générale de l'ONU se tiendra du 9 au 23 septembre au siège de l'ONU à New York. Photo : Associated Press

La 80e Assemblée générale de l'ONU se tiendra du 9 au 23 septembre au siège de l'ONU à New York. Photo : Associated Press 

C'est officiel : Washington bloque les visas de voyage pour les membres de l'Autorité palestinienne quelques semaines de  l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre. Un rendez-vous où Paris défendra pour la reconnaissance d'un État palestinien.

"Le secrétaire d'État Marco Rubio révoque et refuse l'octroi de visas pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies", a déclaré le département d'État dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a qualifié cette décision d'"initiative courageuse".  "Merci [...] de tenir l''OLP' [Organisation de libération de la Palestine, NDLR] et l'Autorité palestinienne responsables des récompenses qu'elles offrent aux terroristes, pour leur incitation à la haine et leurs efforts pour lancer une guerre juridique contre Israël", écrit Gideon Saar sur son compte X

Cette mesure rapproche encore davantage l’administration Trump du gouvernement israélien, farouchement opposé à la création d’un État palestinien, et qui assimile l’Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, au Hamas, lui, à Gaza.

Une question de "sécurité nationale" pour les USA 

"L'administration Trump a été claire: il est dans l'intérêt de notre sécurité nationale de tenir l'Organisation de libération de la Palestine et l'Autorité palestinienne pour responsables de ne pas respecter leurs engagements et de compromettre les perspectives de paix", peut-on lire dans le même communiqué. 

Les autorités américaine reprochent aussi à l’Autorité palestinienne de recourir à la justice internationale en se tournant vers la Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de justice (CIJ) pour régler leurs contentieux avec Israël.

L'Autorité palestinienne doit mettre fin aux "tentatives pour contourner les négociations à travers des guerres judiciaires internationales" et aux "efforts pour obtenir la reconnaissance unilatérale d'un Etat palestinien", dit le texte. 

"Nous répondrons en conséquences"

En principe, les États-Unis sont tenus de faciliter la venue de toutes les délégations auprès de l’ONU, dont le siège est à New York. Mais Washington assure respecter ses engagements en maintenant ouverte la mission permanente palestinienne auprès des Nations unies.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, doit participer à la 80e Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre, selon Riyad Mansour, ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies. 

"Nous verrons ce que cela implique exactement et comment cela s'applique à nos délégations, puis nous répondrons en conséquences", a dit Riyad Mansour à la presse. 

Fin juillet, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

En 1988, Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine, avait prononcé un discours lors d'une session spéciale de l'Assemblée générale réunie à Genève plutôt que New York, après un refus des États-Unis de le laisser rentrer sur leur territoire.

(Re) Voir Histoire : un film sur Arafat, premier président de l'Autorité palestinienne

Donald Trump prévoit d'assister à l'Assemblée générale de septembre où il prononcera un des premiers discours. Son administration a nettement limité les relations avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales. 

ONU : Washington refuse l'octroi de visas aux Palestiniens
États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l'Assemblée générale de l'ONU

