États-Unis: deux Américains d'origine camerounaise arrêtés pour leur rôle auprès des séparatistes anglophones au Cameroun

Deux Américains d'origine camerounaise, dirigeants du mouvement séparatiste qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun depuis 2016, ont arrêté aux États-Unis et inculpé pour enlèvements et attaques à la bombe.

Les autorités américaines ont arrêté vendredi 5 septembre deux Américains d'origine camerounaise, et les ont inculpé pour enlèvements et attaques à la bombe.

Benedict Nwana Kuah et Pascal Kikishy Wongbi sont considérés comme des dirigeants du mouvement séparatiste qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun depuis 2016,

Ils "ont été arrêtés ce matin dans le Minnesota (nord) et ont comparu pour la première fois cet après-midi", a annoncé un communiqué du ministère américain de la Justice daté de vendredi.

Des milliers de dollars envoyés au Cameroun

"Les accusés sont inculpés pour avoir utilisé les Etats-Unis comme une base opérationnelle pour financer et ordonner des enlèvements, des attaques à la bombe et des meurtres au Cameroun", leur pays d'origine, relève le procureur fédéral Matthew Galeotti, cité dans le communiqué.

Selon les actes d'accusation cités par le ministère américain de la Justice, les deux mis en cause "ont joué un rôle de leaders" dans les Ambazonian Defense Forces, "une milice séparatiste qui tente de créer un État indépendant sur le territoire camerounais".

Ils auraient "depuis 2017 envoyé des milliers de dollars à des complices au Cameroun pour acheter des armes, des explosifs et dirigé des attaques à l'origine de la mort, de blessures ou de prises d'otages de personnes civiles".

"Le Minnesota n'est pas une plateforme de lancement pour pratiquer la violence à l'étranger", a réagi le procureur fédéral du Minnesota Joseph Thompson dans le communiqué d'annonce de leur arrestation.

Leur détention provisoire doit faire l'objet d'une audience devant un juge la semaine prochaine.

Une grave crise anglophone déclenchée en 2016

Depuis le déclenchement des violences séparatistes en 2016, des kidnappings et des meurtres sont fréquents dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, principalement peuplées par la minorité anglophone de ce pays d'Afrique centrale.

Le conflit y avait éclaté fin 2016 après que le président Paul Biya a fait réprimer violemment des manifestations pacifiques d'anglophones, qui représentent environ 20% de la population et s'estiment ostracisés et marginalisés par le pouvoir central francophone.

Les civils sont pris en tenaille et victimes d'exactions commises par les deux camps, selon des ONG internationales et l'ONU. Le conflit a fait plus de 6.000 morts et forcé plus d'un million de personnes à fuir leur domicile, selon International Crisis Group (ICG).

