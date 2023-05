États-Unis : la gestion de l'eau à Las Vegas

La ville construite en plein milieu d'un désert souffre encore cette année de la sécheresse. Les autorités cherchent à préserver les réserves et à réduire les consommations non essentielles. La municipalité s'est dotée d'une police de l'eau qui patrouille jour et nuit.