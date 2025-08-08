États-Unis: la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter "10.000 patriotes", un ex-Superman candidat

Le Congrès américain a adopté cet été un projet de loi de finances qui accorde à l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des fonds pour embaucher 10.000 personnes supplémentaires. Le Département de la Sécurité intérieure a annoncé ce mercredi 6 août la suppression des limites d'âge pour les nouveaux recrutements au sein l'agence chargée de retrouver, d'arrêter, de détenir et d'expulser les personnes en situation irrégulière aux États-Unis. Parmi les nouvelles recrues: l'acteur Dean Cain, qui a incarné Clark Kent dans les années 1990.

Des agents fédéraux escortent un homme jusqu'à un bus de transport après avoir été arrêté à la suite d'une comparution devant un tribunal d'immigration, le mardi 22 juillet 2025, à San Antonio.

"L'Amérique a besoin de vous": détournant le fameux dessin représentant l'Oncle Sam, le doigt tendu pour mobiliser durant la Première guerre mondiale, la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter 10.000 "patriotes" pour "se débarrasser" de millions de clandestins.

La campagne agressive, lancée la semaine dernière sur les réseaux sociaux par ces forces de l'ordre connues sous leur acronyme ICE (Immigration and Customs Enforcement), use d'une rhétorique et d'une iconographie aux accents guerriers.

50.000 dollars de prime de recrutement

"L'Amérique est envahie de criminels et de prédateurs. Nous avons besoin de VOUS pour nous en débarrasser", exhorte sur son site internet la police de l'immigration, qui dépend du ministère à la Sécurité intérieure (DHS) dirigé par Kristi Noem, fidèle du président Trump.

Tonight, I’m announcing a nationwide and international multimillion-dollar ad campaign warning illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US. This serves as a strong warning to criminal illegal aliens to not come to America. If… pic.twitter.com/VcVgJYfSKR — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 18, 2025

Le département a déclaré que toutes les recrues devraient se soumettre à un dépistage médical et antidrogue, ainsi qu'à un test d'aptitude physique.

Des photos du milliardaire conservateur coiffé de son inséparable casquette et de jeunes femmes arnachées comme des paramilitaires sont barrées du slogan "Défendez la patrie. Rejoignez ICE aujourd'hui." "Pour notre pays, pour notre culture, pour notre mode de vie. Répondrez-vous à l'appel?", enjoint encore le ministère sur son compte X.

Your nation needs you to step into the breach. For our country, for our culture, for our way of life. Will you answer the call? pic.twitter.com/YYvm1LP6CQ — Homeland Security (@DHSgov) August 2, 2025

Une autre publication présente une publicité pour grand fourgon Ford, autrefois populaire pour sa capacité de transport avec la phrase: "Imaginez combien de clandestins criminels vous pourriez faire rentrer dans ce mauvais garçon?"

Pour ajouter 10.000 policiers de terrain, enquêteurs et juristes aux 20.000 agents existants, elle a reçu du Congrès une enveloppe de 75 milliards de dollars, ce qui fait d'ICE la force de police fédérale la mieux dotée, devant le FBI. De quoi promettre à ses recrues 50.000 dollars de prime de recrutement et autres avantages.

Mercredi sur la télévision Fox News, Kriti Noem a annoncé l'extension des âges minimum et maximum pour postuler: dès 18 ans et au-delà de 40 ans. Actuellement, les candidats à l'ICE doivent être âgés de 21 ans et de 37 ou 40 ans maximum, selon le poste auquel ils postulent.

Depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, Donald Trump met en œuvre de manière spectaculaire sa priorité absolue de campagne: la lutte contre l'immigration clandestine. À coups de descentes sur des parkings de magasins de bricolage, dans des cuisines de restaurants ou sur des exploitations agricoles, des policiers en civil, armés et masqués, mènent une véritable chasse aux clandestins afin de les expulser des États-Unis.

Ces personnes sans papiers, la plupart venues d'Amérique latine, sont estimées à quelque 11 millions, sur 41 millions d'immigrés au total aux États-Unis, selon l'association classée à gauche ACLU. En Californie, la justice fédérale a interdit fin juillet ces opérations coup de poing, que des associations de défense des droits humains et des avocats assimilent à des contrôles au faciès violents et illégaux.

Le nombre d'immigrés détenus à un niveau record

Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier, le nombre d'entrées illégales via la frontière avec Mexique a drastiquement chuté. Dans le même temps, le nombre d'immigrés détenus des centres de rétention a atteint un niveau record en juin - 60.254 personnes contre 40.500 en janvier -, selon une analyse de l'AFP à partir de chiffres officiels.

Des responsables du ministère ont assuré cette semaine dans la presse avoir déjà reçu 80.000 candidatures pour ICE, huit fois plus que le nombre de postes à pourvoir.

La police de l'immigration a également une nouvelle recrue depuis mercredi: Superman. L'acteur Dean Cain, qui incarna le super héros dans une série télé des années 1990, "Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman", a annoncé avoir rejoint ICE, au nom de son engagement pour la politique du président Trump.

"Tant de patriotes l'ont fait et je suis fier d'en faire partie" L'acteur Dean Cain, dans une vidéo.

"Je suis en fait un adjoint du shérif assermenté et un officier de police de réserve – je ne fais pas partie de l’ICE, mais une fois que j’ai publié cela et que vous en avez parlé dans votre émission, ça a explosé", a expliqué Cain ce mercredi. "J’ai donc parlé avec certains responsables de l’ICE, et je vais être assermenté comme agent ICE, dès que possible".

"Ce pays a été construit par des patriotes qui se sont levés, que ce soit populaire ou non, et qui ont fait ce qui était juste. Je crois vraiment que c’est la bonne chose à faire", a-t-il poursuivi, parlant d'un "système d'immigration défaillant".