États-Unis : le chaos redouté a (pour l'heure) été évité, il faut s'en féliciter

Un pays paralysé par une crise électorale et institutionnelle après l'élection du 5 novembre : tel était le cauchemar des États-Unis. La victoire nette et claire de Trump l'a évité, pour l'instant. Il faut s'en réjouir, estime Richard Werly, envoyé spécial en Amérique.

Donald Trump n’a désormais plus aucune excuse pour semer la division et fracturer le pays qui vient de le porter à nouveau à sa tête : les Etats-Unis d’Amérique.

Confortablement élu face à Kamala Harris, avec une nette majorité de grands électeurs et plus de quatre millions de voix d’avance pour le vote populaire, le 45e président peut devenir le 47e sans passer par une phase de chaos et de contestation généralisée des urnes qu’il aurait à coup sûr déclenché s’il avait été battu. Tant mieux. Trump est un président élu dont la légitimité démocratique est incontestable. Et il faut s’en féliciter!