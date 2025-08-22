États-Unis : les 55 millions de personnes détenteurs de visa américain vont faire face à des contrôles renforcés

55 millions, c'est le nombre d'étrangers vivant aux États-Unis grâce à un visa. Toutes ces personnes vont voir leur droit de séjour être minutieusement scruté par l'administration Trump. Le président américain veut déceler les profils, susceptibles d'être expulsés pour violation des règles d'immigration.

Sur cette photo d'archive prise le vendredi 13 novembre 2020, le président Donald Trump s'exprime dans la Roseraie de la Maison Blanche, à Washington. Le mardi 1er décembre 2020, un juge californien a invalidé deux règles de l'administration Trump visant à réduire considérablement le nombre de visas délivrés chaque année aux travailleurs étrangers qualifiés.

C'est dans une réponse écrite, que le département d'État a fait son annonce. La maison Blanche souhaite vérifier les dossiers de visa en cours sur son sol au travers de différents critères: infractions à la loi, activités criminelles, ou participation à toute forme d'activités terroriste. Cependant, le communiqué ne précise pas la nature des activités jugés comme répréhensibles.

« Nous examinons toutes les informations disponibles dans le cadre de notre processus de vérification, y compris les dossiers des forces de l’ordre ou de l’immigration ou toute autre information qui apparaît après la délivrance du visa et qui indique une éventuelle inéligibilité »

Si de telles informations sont découvertes la personne sera expulsé du sol américain.

Tout contrôler

Pour pousser leurs investigations, tous les moyens seront utilisés. L'analyse des réseaux sociaux personnelles des détenteurs de visas ne fera pas exception. Une démarche, qui s'inscrit dans la lignée des politiques de Donald Trump, depuis son retour au pouvoir en janvier dernier.

Si jusque là, le président américain s'était concentré sur l'expulsion de migrant en situation irrégulière, il change aujourd'hui de braquet. A l'origine, cette politique de révision des visas ne devait concerner que les étudiants, vivement critiqué par Donald Trump depuis les nombreuses manifestations propalestiniennes dans les universités les plus prestigieuses du pays.

Au total, près de 6000 visas étudiants ont été révoqués depuis le retour de Donald Trump. Parmi eux, entre 200 et 300 l'ont été, pour des questions liés au terrorisme.

Les visas des chauffeurs routiers étrangers eux aussi suspendus

Les étudiants, ne sont pas seuls à voir leur visas suspendu. Depuis ce jeudi, le visa des chauffeurs routiers étranger sont eux aussi suspendus et ce, avec effet immédiat. Selon Washington, « Le nombre croissant de chauffeurs étrangers conduisant de gros camions semi-remorques sur les routes américaines met en danger la vie des Américains et compromet les moyens de subsistance des camionneurs américains ».

Si aucun chiffre précis n'a été rapporté par Marco Rubio pour justifier ce changement de politique, l'annonce a été faite dans un contexte difficile. Un accident impliquant un poids lourd conduit par une personne d'origine indienne a récemment fait la une en Floride. L'homme aurait échoué à des examens de compréhension de la langue anglaise, lors de son audition quelques heures après l'audition.