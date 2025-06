États-Unis : "Pour Elon Musk, le DOGE c'est une religion, une philosophie"

Le départ d’Elon Musk du Department of Government Efficiency (DOGE) ouvre une nouvelle phase dans la politique de rigueur budgétaire de l’administration Trump. Si la limite légale de son mandat expliquait en partie cette sortie, elle intervient dans un climat de tensions croissantes au sein de l’exécutif. Que retenir de l’action de Musk à la tête du DOGE ? Eléments de réponse avec Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine et spécialiste de Donald Trump. Entretien.

TV5MONDE : Elon Musk vient de quitter sa mission DOGE, après les 130 jours que prévoyait la limite légale de son statut de "Special Government Employee". Est-ce seulement la fin logique de son statut administratif ou y a-t-il des tensions avec l’administration Trump derrière ce départ ?

Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle et auteur de “Les mots de Trump” chez Dalloz : Effectivement il y a eu des tensions qui ont été assez bien documentées, dont Steve Bannon s'est bien fait l'écho dans les médias. Il s’est d’ailleurs exprimé dans un article sur Newsweek à ce sujet.

Il y a d'autres éléments, d'autres témoignages qui ont montré qu'il y a eu des tensions très fortes avec le secrétaire au Trésor, l'équivalent du ministre des Finances, Scott Bessent, avec le Secrétaire d'État, Marco Rubio également. Ces tensions sont survenues parce qu’Elon Musk a fait des coupes importantes dans les services et chez les employés de ces ministères.

Évidemment, une bataille a eu lieu, et donc Trump a dû trancher. Cela devenait très compliqué pour Musk de continuer, d'autant que ce qu'il faisait était truffé d’erreurs et d’approximations.

Le DOGE, bras armé de la rigueur budgétaire de Donald Trump Le Department of Government Efficiency ou DOGE (département de l'Efficacité gouvernementale) est une agence créée en janvier 2025 par Donald Trump au début de son deuxième mandat présidentiel. Ce département, officiellement chargé de moderniser l’administration fédérale et de réduire les dépenses jugées inutiles, a été confié à l’homme d’affaires Elon Musk. Le DOGE n’est pas un ministère à proprement parler, mais un service gouvernemental, rattaché à la présidence. Il ne dispose d’aucune validation du Congrès. Sous l’impulsion de Musk, le DOGE a mené une politique de coupes budgétaires drastiques : fermetures d’agences (dont l’USAID), suppression de dizaines de milliers de postes dans la fonction publique ou encore résiliation de contrats publics. L’administration affirme avoir économisé entre 160 et 175 milliards de dollars, sur les 2000 milliards annoncés comme objectif. Des chiffres qui restent contestés par plusieurs économistes et spécialistes. Critiqué pour sa brutalité et son opacité, le DOGE fait l’objet de plusieurs recours en justice.

TV5MONDE : Elon Musk a également exprimé des critiques publiques sur l’administration Trump, même après son départ comme il l’a fait récemment sur CBS, à propos du “Big beautiful bill act” de Donald Trump. Le divorce est-il consommé ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Effectivement, ces critiques-là sont arrivées justement parce que ce départ était acté. Ce sont d’ailleurs des critiques valides. Cette “grande et belle loi” budgétaire, si elle était votée par le Sénat, augmenterait effectivement énormément le déficit.

Et c’était la justification pour tailler dans les coûts des agences fédérales et pour licencier près de 250 000 personnes en tout. Certaines de ces personnes ont d’ailleurs été reprises car leur licenciement a été fait de manière non réfléchie, pour certains postes très sensibles. Il a donc fallu les réintégrer et cela a été compliqué. Pour l’instant nous ne disposons pas encore de tous les chiffres. On ne sait pas exactement combien ont été licenciés, combien sont revenus, voire combien ont démissionné.

TV5MONDE : Justement, selon La Tribune , Musk a fermé 11 agences fédérales. Le journal parle, lui, d’au moins 121 000 fonctionnaires fédéraux licenciés. Une analyse de CNN affirme qu'il a résilié plus de 8500 contrats et 10 000 subventions. Qu’en est-il vraiment ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : J’ai effectivement vu des chiffres plus élevés, mais ça dépend si on tient compte des réintégrations. Ce sont des estimations, car les tribunaux ont remis en cause pas mal des processus et des décisions prises par DOGE. Il y a beaucoup d'actions juridiques en cours. Ces chiffres-là peuvent encore évoluer.

Pour ce qui est des économies réalisées par le DOGE, nous ne sommes pas sûrs qu’elles ont réellement été faites. Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine

TV5MONDE : Musk avait signé pour une mission assez claire, avec un objectif impressionnant, faire plus de 2000 milliards de dollars d'économies à l'administration américaine. Le bilan annoncé à la fin de de cette mission serait entre 160 et 175 milliards de dollars seulement. Ces chiffres sont-ils crédibles selon vous ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Tous les spécialistes de l'État et des agences fédérales savaient très bien que ces 2000 milliards étaient impossibles à réaliser, notamment parce que cela signifiait par exemple qu’il faudrait faire des coupes dans des programmes essentiels comme Medicare et Medicaid (les aides médicales pour les personnes les plus fragiles et les retraités), ou encore les aides pour les personnes pauvres, les pensions de retraite. Sans couper dans ces programmes, ce résultat est impossible à obtenir. Ou alors il faudrait éventuellement couper dans les coûts de la Défense. Or, il y a plutôt une augmentation du budget de la Défense.

Il est de toute façon trop tôt pour faire un bilan de cette agence DOGE. Et surtout il faut se méfier des chiffres annoncés par Elon Musk et Donald Trump. Jérôme Viala-Gaudefroy

Pour ce qui est des économies réalisées par le DOGE, nous ne sommes pas sûrs qu’elles ont réellement été faites. Finalement, il a fallu réintégrer des personnes ayant été licenciées.

Il va y avoir des coûts liés aux dysfonctionnements de certaines agences. Par exemple, dans le domaine de l’aviation, on a vu que l’aéroport de Newark à New York a rencontré de nombreux problèmes de fonctionnement car il y a eu moins de personnel après une vague de licenciements.

Il est de toute façon trop tôt pour faire un bilan de cette agence DOGE. Et surtout il faut se méfier des chiffres annoncés par Elon Musk et Donald Trump. On a eu des chiffres tellement fantaisistes. Il y a un énorme amateurisme et tout cela n'est pas du tout sérieux. Donc pour l'instant, il faut attendre. Il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'on puisse avoir les chiffres réels et savoir s'il y a même eu d'ailleurs des économies.

TV5MONDE : Vous l'avez mentionné, il y a eu des impacts concrets sur les services publics américains. Il y a tout de même eu des licenciements importants dans certains ministères et la suppression d'agences comme l'USAID par exemple. Pouvez-vous nous en dire plus sur les impacts concrets de ces mesures sur les services publics américains ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Pour l’USAID, ce sont surtout des impacts dans de nombreux pays où cette agence opérait. Ce sont d’ailleurs des effets dramatiques, avec la fin totale d’une aide pour la nourriture, pour la santé. Donc ça c'est assez dramatique, mais ça ne concerne pas directement les Américains.

Par contre, ce qui va vraiment les concerner, par exemple, c’est le problème avec la FEMA (Federal Emergency Management Agency), l’agence qui aide les États au moment des catastrophes naturelles. Là aussi, il y a des financements importants et on verra quels vont être les impacts au moment où il y aura des grands feux cet été, ou s'il y a des tremblements de terre, des ouragans. Est ce que cette agence va être capable de soutenir les États qui en auront besoin? Il pourrait aussi très bien y avoir des dysfonctionnements dans ce qu'est Medicare et Medicaid. Ce sont des choses qui peuvent avoir des impacts directs sur la vie des gens, et là ça risque d'être un petit peu compliqué pour l’administration Trump.

Il faut ce qui faisait vraiment la différence, à savoir le fait qu'Elon Musk avait une personnalité très forte et avait l'oreille du président. Jérôme Viala-Gaudefroy

TV5MONDE : DOGE est-il une institution vouée à devenir permanente au sein de l’administration américaine, sous Trump, ou même après lui ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Donald Trump, dans l'interview qu'il a faite avec Elon Musk, a réitéré le fait qu'il allait continuer de faire des coupes, qu'on arrivera encore à d'autres milliards d'économies. Ce qui va être plus compliqué, c'est que d'abord, non seulement Musk s'en va, mais certains de ces généraux dans le département DOGE partent avec lui.

Donc il y a des personnes qui vont rester, mais ça va être plus compliqué, notamment dans des batailles qu'il pourrait y avoir avec certains départements, ou certains ministres à la tête de ces départements. Il faut ce qui faisait vraiment la différence, à savoir le fait qu'Elon Musk avait une personnalité très forte et avait l'oreille du président.

Trump a promis de continuer, mais pour l'instant, il est difficile de savoir si cela fait partie du narratif positif de son administration, et ce qui va en être concrètement. Parce qu'il y a eu des batailles quand même très violentes entre Elon Musk et Scott Bessent, ​​le Secrétaire au Trésor américain, par exemple. D’après Steve Bannon, ils en seraient presque arrivés aux mains, de manière assez violente. Donc cela reste à voir si Trump va mettre une personnalité comme cela à la tête de cette agence ou pas. Ce sont de vraies luttes de pouvoir.

Pour Elon Musk, c'est une religion, une philosophie et il pense que de toute façon, même si lui devait disparaître, la philosophie continuera. Jérôme Viala-Gaudefroy

TV5MONDE : Justement à son départ Musk a eu une déclaration assez démesurée sur l’avenir de Doge sans lui : "Doge est un art de vivre,c'est comme le Bouddhisme. Bouddha n'est plus en vie. Mais on ne se pose pas la question de savoir qui peut diriger le Bouddhisme". L’intérêt de Donald Trump ne serait-il pas de choisir quelqu'un de plus consensuel au sein de son administration pour pouvoir continuer à agir ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Effectivement, pour Elon Musk, c'est une religion, une philosophie et il pense que de toute façon, même si lui devait disparaître, la philosophie continuera. Cette idée de vraiment diminuer les dépenses de l'État, c’est aussi cette vision très négative des fonctionnaires en général, de vouloir que les fonctionnaires aient peur, de vouloir que les fonctionnaires n'aient plus aucune indépendance dans leur manière de travailler.

C’est une idée partagée par un certain nombre de personnes, dans le parti républicain, à l’extrême droite. Ces Américains sont souvent contre l'État fédéral, contre Washington, de ma ière abstraite. Cela leur paraît lointain, déconnecté. Par contre ils veulent quand même les services publics, le résultat concret. Et beaucoup ne font pas forcément le rapport entre le service qu'ils peuvent avoir et le fait que cela fasse partie de l'État fédéral et de Washington.

TV5MONDE : On l’a vu avec ce genre de déclarations d’Elon Musk et certains de ses comportements, il y a un aspect délirant de l’homme d’affaires. Qu’en est-il ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Lors de sa récente interview, il y a eu une question sur des déclarations du New York Times (qui avançait qu’il consommait d’importantes quantités de drogue : kétamine, ecstasy, champignons hallucinogènes et médicaments, pendant la campagne électorale, ndlr). Il a essayé d’éviter d’y répondre en s’attaquant au journal (il a accusé le grand quotidien d'avoir propagé des "mensonges" sur les relations entre Donald Trump et la Russie, ndlr).

Il y a eu tout de même des enquêtes intéressantes sur les questions de consommation de drogues d’Elon Musk. Et cela, ce n’est tout de même pas neutre. D’autant plus que par rapport à Space X, il est censé ne pas du tout utiliser de drogue pour ce genre de travail avec la NASA.

Cela expliquerait aussi ce côté un peu erratique. Il y a aussi des interrogations sur sa vie personnelle, qui est complexe. Cela pourrait expliquer la chute d’un tel personnage totalement délirant.

On n'a jamais vu une chute de réputation aussi importante. Jérôme Viala-Gaudefroy

TV5MONDE : Donald Trump aurait-il pu garder Musk au Doge, au-delà des 130 jours imposés par le statut administratif s’il en avait eu la volonté ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Il aurait fallu qu'il passe par le Sénat dans ce cas-là. Il faut un vote au Sénat, donc on ne peut pas avoir n’importe qui à ce genre de poste. C’est difficile à dire si Donald Trump aurait pu faire plus pour le garder. Cela aurait été très controversé en tout cas. En tout cas, il y avait une vraie impopularité, concernant Elon Musk. Il avait quand même une image du milliardaire qui vire les gens sans aucune empathie. C'était un point aussi saillant pour les démocrates, par exemple.

En réalité, on n'a jamais vu une chute de réputation aussi importante. Les actions de Tesla ont chuté durant son passage dans l’administration. Beaucoup de gens ont une vision très négative de Tesla. Il y a quand même eu des revendeurs qui ont vu les voitures Tesla brûler. Il y a eu des manifestations très importantes contre la marque.

Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Elon Musk est vu de manière négative par le type de clients justement, qui vont acheter des voitures électriques Tesla. À la base, sa clientèle, c'est plutôt des gens aisés, plutôt centre gauche, un peu bobo. Pas typiquement l’électorat républicain.

Son avenir en politique me semble très compromis. Jérôme Viala-Gaudefroy

TV5MONDE : Que peut-on imaginer pour l’avenir politique d’Elon Musk dorénavant ?

Jérôme Viala-Gaudefroy : Il est quand même compromis. Il a des liens forts avec la Chine, ce qui a été la cause de tensions avec Donald Trump sur les tarifs douaniers. Il y a eu aussi cette affaire dans le Wisconsin (Musk a injecté 25 millions de dollars et soutenu le candidat républicain dans une élection d’un juge à une Cour suprême locale, qu’il a perdue, ndlr).

Il a tenu des propos où il parlait de survie de la civilisation occidentale. Il n’est en fait pas du tout fait pour la politique. Il n’est pas très à l’aise non plus. Son avenir en politique me semble très compromis.