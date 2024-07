États-Unis : pourquoi Donald Trump a-t-il choisi J. D. Vance comme colistier ?

Donald Trump et son nouveau colistier, le sénateur de l'Ohio JD Vance, assistent au premier jour de la Convention nationale républicaine, le 15 juillet 2024, à Milwaukee.

Rééquilibrage d'âges

Même si son rival octogénaire Joe Biden semble pâtir davantage que lui de son âge avancé, Donald Trump sait qu'il n'est pas tout jeune avec ses 78 ans. Et, qu'en cas d'éventuel retrait du président démocrate, au profit par exemple de sa vice-présidente Kamala Harris, ce serait lui qui deviendrait automatiquement le vétéran et serait donc scruté comme tel.

D'où l'intérêt présenté par J.D. Vance, 39 ans, propre à rééquilibrer l'âge moyen du tandem.

Le sénateur J.D. Vance lors d'une conférence de presse en face du tribunal pénal de Manhattan, le 13 mai 2024, à New York. AP Photo/Stefan Jeremiah

Si Donald Trump est élu, cet ex-militaire et auteur à succès, issu d'un milieu modeste et qui a fait carrière dans la Silicon Valley, deviendra le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des États-Unis. Il fera circuler un courant de jouvence à la Maison Blanche.

Un fidèle de la famille MAGA

Même s'il s'est montré critique de Donald Trump par le passé, J.D. Vance a effectué un revirement complet pour s'imposer comme l'un des défenseurs les plus ardents du milliardaire et de son idéologie MAGA ("Make America Great Again", ou "Rendre sa grandeur à l'Amérique" ndlr).

Une fois effacés ses anciens tweets et répudiées ses critiques, ce conservateur populiste a épousé avec passion les idées trumpistes, prônant une lutte radicale contre l'immigration et un protectionnisme économique intransigeant.

Il a prouvé sa loyauté à son mentor en défendant bec et ongles sa thèse infondée de l'élection volée en 2020.

Samedi, quelques heures seulement après les tirs ayant visé l'ancien président, J.D. Vance a accusé Joe Biden d'avoir avec sa rhétorique sur les dangers du trumpisme "directement causé cette tentative d'assassinat".

Enfin, pour Donald Trump, qui se méfie comme de la peste des élites politiques de Washington, choisir un candidat antisystème, très proche de son fils Donald Jr., était tentant.

Le septuagénaire a surtout été échaudé par sa très mauvaise expérience avec son précédent vice-président, Mike Pence. Celui-ci, après des années de loyauté indéfectible, avait refusé le 6 janvier 2021 d'obtempérer quand Donald Trump lui a demandé de refuser de certifier l'élection du Joe Biden.

"Trump a choisi J.D. Vance comme colistier car il fera ce que Mike Pence a refusé le 6 janvier : se mettre en quatre au service de Trump et de son programme extrémiste MAGA, même si cela implique de violer la loi et quel que soit le préjudice causé au peuple américain", a accusé Jen O'Malley Dillon, la directrice de campagne de Joe Biden.

Opération séduction de la "Rust Belt"

Si Donald Trump devrait logiquement remporter l'État de l'Ohio, il fait le pari que J.D. Vance pourrait l'aider à gagner les États voisins du Michigan et de la Pennsylvanie, ainsi que le Wisconsin.

Trois États clés, ayant souffert de la désindustrialisation, susceptibles chacun individuellement de faire basculer le résultat du scrutin présidentiel du 5 novembre. Donald Trump y cimenterait ainsi une base électorale solide.

Dans une récente interview sur Fox News, le milliardaire républicain avait d'ailleurs inscrit l'élargissement de sa base électorale parmi ses critères pour choisir son vice-président, une fonction destinée avant tout à remplacer le président en cas de décès ou de démission.

Il faut "quelqu'un qui nous aidera à nous faire élire", avait affirmé M. Trump.

À noter que l'ex-magnat des affaires n'a pas eu que la présidentielle en tête pour guider sa décision. L'Ohio est le terrain d'une joute très disputée pour un siège de sénateur et les républicains comptent sur cet État pour enfin reprendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.