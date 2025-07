Etats-Unis: un migrant expulsé par erreur vers le Salvador dit y avoir été torturé

Un immigré salvadorien expulsé par erreur puis ramené aux Etats-Unis après des mois de guérilla judiciaire assure avoir été battu et soumis à des tortures psychologiques lors de son incarcération dans son pays, selon des documents judiciaires déposés par ses avocats.

Kilmar Abrego Garcia, 30 ans, actuellement écroué aux Etats-Unis où il est accusé d'avoir transporté des migrants clandestins, a passé plusieurs mois dans une prison de haute sécurité au Salvador après son expulsion avec plus de 250 hommes, la plupart soupçonnés d'appartenir à un gang vénézuélien.

Son cas est devenu emblématique de l'opposition entre la justice fédérale et l'administration de Donald Trump au sujet de sa politique d'expulsions massives.

Le président américain a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue et communique abondamment sur les expulsions d'immigrés.

M. Abrego Garcia "a été soumis à d'importants mauvais traitements à son arrivée au CECOT (Centre de confinement du terrorisme, ndlr), dont des coups violents, de la privation de sommeil, une alimentation inadaptée et la torture psychologique", ont indiqué ses avocats dans un document remis à un tribunal du Maryland (est) où ce Salvadorien, marié à une Américaine, résidait habituellement.

Ils assurent qu'à leur arrivée "lui et 20 autres Salvadoriens ont été contraints de rester à genoux d'environ 21h00 et à 06h00, avec des surveillants frappant ceux qui tombaient de fatigue". Pendant ce temps, "il n'a pas été autorisé à aller aux toilettes et s'est souillé".

Les prisonniers étaient gardés dans des cellules surpeuplées sans fenêtre et avec de l'éclairage artificiel 24 heures sur 24, selon les avocats qui disent que leur client a perdu 14 kilos durant les deux premières semaines de son incarcération.

Actuellement en détention dans le Tennessee (sud), où il est poursuivi pour trafic de migrants, Kilmar Abrego Garcia avait demandé fin juin à rester en prison par crainte d'être de nouveau expulsé dès sa libération.