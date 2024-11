États-Unis, un monde en Trump-l’œil ?

Rendre à l’Amérique sa grandeur ! C’est le mot d’ordre et le credo de Donald Trump. Le cri de ralliement, d’une simplicité biblique, qui aura porté au pouvoir, et pour un second mandat, un businessman sans parti mais pas sans parti pris. Ainsi, se présente-t-il moins en chef de l’Etat investi par le peuple qu’en sauveur désigné par le Destin sinon par Dieu, du moins selon le puissant courant évangélique, aux yeux duquel il incarne le Sauveur de la Nation.

"Make America great again"

Il se sent si intimement investi d’un destin hors pair qu’il refuse le salaire de « président » auquel il a droit de par sa fonction, façon de signifier qu’il ne travaille pas pour arrondir sa fin de mois mais pour un objectif plus haut et plus noble, à savoir rendre à l’Amérique sa grandeur, « make America great again ». Le pays serait-il encore en mal de grandeur alors qu’il reste la première puissance économique du monde, qu’il entretient la plus grande force militaire jamais constituée depuis l’empire romain, un outil de combat réparti sur plus de 7 50 bases implantées sur les cinq continents doté d’un budget qui dépasse, jusqu’à huit fois, celui des autres grandes puissances ?

De fait, à elle seule, l’Amérique pèse un cinquième du PIB mondial, son État le plus riche, la Californie qui abrite la Silicon Valley, serait la sixième puissance de la planète. Champion de l’innovation, elle est le plus grand exportateur de biens culturels. Bref, le pays dont la langue et la monnaie –l’anglais et le dollar- rythment les échanges de la planète, cumule et accumule les records.

Le hic est que les États-Unis connaissent les inégalités économiques et sociales les plus criantes de ce que l’on appelle l’Occident, ceux où les services publics se délabrent, à tel point que plus d’un chercheur considère qu’avec 50 millions de pauvres, ils ne sont plus un pays développé.

Pour autant, la lutte contre la pauvreté n’est pas la priorité immédiate, l’objectif de Trump va au-delà d’un simple retour au plein emploi et à la prospérité de tout un chacun. On l’a bien noté lors des débats électoraux, où il aura plus accablé son adversaire Kamala Harris, parfois jusqu’à carrément l’insulter avec des mots racistes et mysogines, qu’à égrener et détailler des objectifs concrets en rapport avec les attentes des uns et des autres.

Donald Trump élu sur une rhétorique

Pourtant, aussi vague soit-il, le retour de Donald Trump au bureau ovale montre que quelque chose ne tourne plus rond aux États-Unis. Ce « remake » est un tournant majeur pour le pays lui-même et pour le monde entier, eu égard à son ostensible implication sur tous les théâtres internationaux, économiques, financiers et militaires. En conduisant un tel homme à la Maison Blanche, l’électorat sait bel et bien à qui il a affaire et le connaît même sous son jour le moins glorieux.

La fin d'un cycle américain

Encore une fois Donald Trump n’est pas élu sur un programme mais sur un discours, une rhétorique mêlant, d’abord et avant tout, dénonciation de l’Etat fédéral rendu coupable de tous les maux du pays. Ainsi, clame-t-il que l’ennemi véritable de l’Amérique n’est pas « extérieur », la Russie par exemple, mais « intérieur », niché dans l’« Etat profond », et qu’il faut donc « purger » à coups de mises à pieds sans appel, de poursuites, de procès et de prison. Aucun corps n’y échappe : Pentagone, CIA, FBI, Département d’État, autant d’organismes devenus antinationaux, gangrénés qu’ils sont par le « wokisme », l’idéologie LGBT, l’abandon voulu de tout contrôle aux frontières…

Ce retour américano-centré sur soi romprait abruptement, du coup, avec le chemin suivi par Washington depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à savoir celui d’une puissance maniant savamment la carotte et le bâton géostratégique, aiguillonnée par sa croyance en une Destinée manifeste l’érigeant en sentinelle avancée de l’humanité.

Ce serait la fin d’un cycle américain, celui qui fut le promoteur du droit international et reste l’hôte du siège de l’Onu qui en est le symbole. Symbole, l’Onu aux yeux de Trump, -et il ne s’est point interdit d’en minorer la mission-, est désormais moins une feuille de route qu’un écueil sur « sa » route. N’a-t-il pas déjà coupé les ponts avec l’Unesco, rompu avec le consensus international en déplaçant l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem… ?