Euro de basket: les raisons de l'"échec" assumé des Bleus

Le capitaine des Bleus Guerschon Yabusele pris en étau dans la défense géorgienne, lors des 8e de finale de l'Euro de basket, le 7 septembre 2025 à Riga

De l'absence de joueurs d'expérience à une adresse longue distance en panne, les Bleus ont payé leurs points faibles samedi, éliminés prématurément dès les huitièmes de finale de l'Euro de basket par la Géorgie (80-70).

Le sélectionneur des vice-champions olympiques, Frédéric Fauthoux, ne s'en est pas caché après la rencontre, c'est "un échec qu'il faudra assumer". Tout en tenant compte de certains facteurs ayant particulièrement marqué la compétition.

. Le poids des absences

Si la médaille d'argent olympique glanée un an plus tôt à domicile pouvait laisser espérer des lendemains heureux pour l'équipe de France, celle-ci a été touchée plusieurs semaines avant l'Euro par une ribambelles de forfaits, dont plusieurs de cadres.

A commencer par sa superstar Victor Wembanyama, dont la saison NBA avec les San Antonio Spurs a été écourtée par une thrombose veineuse de l'épaule. Entre-temps, Rudy Gobert (112 sélections) a fait le choix de ne pas prendre part à l'Euro, quand Evan Fournier (118 sel.), Mathias Lessort ou encore Matthew Strazel et Vincent Poirier ont également été touchés par les blessures.

Ajoutez à cela les départs à la retraite de Nando de Colo et de Nicolas Batum, et la non-selection d'Andrew Albicy et Frank Ntilikina, et seuls trois joueurs présents à l'Euro étaient du parcours olympique.

Cette malchance est venue rajeunir considérablement un groupe bleu (25,8 ans d'âge moyenne) en manque d'expérience dans les grandes compétitions et dans l'approche des matches couperets. "Ce match (contre la Géorgie), on le perd plus à l'expérience qu'autre chose, c'était une première pour beaucoup de joueurs", a ainsi estimé Mam Jaiteh.

Le sélectionneur des Bleus Frédéric Fauthoux lors du 8e de finale de l'Euro de basket contre la Géorgie, le 7 septembre 2025 à Riga AFP

Frédéric Fauthoux a lui pointé "un manque d'expérience dans la gestion émotionnelle de ces matches", même si "les gars ont mouillé le maillot".

. Un secteur intérieur particulièrement touché

Avec l'absence de Wembanyama (2,21 m), Rudy Gobert (2,15 m), Poirier (2,13 m) ou Mathias Lessort, les Bleus ont vécu une hécatombe dans le secteur intérieur.

Ainsi, les Français ne sont partis qu'avec quatre intérieurs pour l'Euro, et le seul Mam Jaiteh (2,08 m) en tant que pivot de métier. De plus, l'autre joueur de grande taille de l'équipe, Alexandre Sarr (2,13 m), a à) son tour dû déclarer forfait pendant la compétition, après avoir été touché à un mollet.

"Ce sont surtout les forfaits en cours de route qui nous ont fait mal", a estimé Frédéric Fauthoux, même si, selon lui, le manque d'intérieurs ne s'est pas spécifiquement fait tant ressentir que cela: "on a encore dominé au rebond, on ne s'est pas fait enfoncer sur des posts-up (contre la Géorgie). Le choix (d'aller à l'Euro avec quatre intérieurs) était posé, mesuré".

. Trop de maladresse en attaque

Le meneur Sylvain Francisco porte le ballon lors du 8e de finale des Bleus contre la Géorgie, le 7 septembre 2025 à Riga AFP

Avec 28,5% de réussite en six rencontres, les Français se sont souvent cassé les dents dans le domaine de l'adresse extérieure.

Problème récurrent depuis le début de l'Euro, il a été d'autant plus mis en exergue lors de la défaite contre Israël (8/32) et contre la Géorgie (6/36), avec énormément de tirs tentés pour trop peu de résultats. Les Géorgiens "fermaient beaucoup la raquette et laissaient beaucoup de tirs ouverts et on ne les a pas punis", a regretté Sylvain Francisco.

Avec un peu plus de réussite, "ils auraient eu un peu plus peur et on aurait eu un peu plus d'espace pour aller dans la raquette", a-t-il jugé.