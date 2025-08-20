EuroMillions: le jackpot de 250 millions d'euros remporté pour la première fois en France

Le
20 Aoû. 2025 à 06h41 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La somme record de 250 millions d'euros a été remportée à l'EuroMillions mardi soir en France, ce qui constitue le plus gros gain national dans un jeu de tirage

La somme record de 250 millions d'euros a été remportée à l'EuroMillions mardi soir en France, ce qui constitue le plus gros gain national dans un jeu de tirage

AFP/Archives
JOEL SAGET
Partager 2 minutes de lecture

La somme record de 250 millions d'euros a été remportée à l'EuroMillions mardi soir en France, ce qui constitue le plus gros gain national dans un jeu de tirage, a annoncé FDJ United (ex-Française des jeux) dans un communiqué.

Le précédent record de gain sur le territoire français s'élevait à 220 millions d'euros, décroché dans le cadre de l'Euromillions à Tahiti, en Polynésie française, en 2021.

Ces 250 millions d'euros, qui correspondent au plafond des gains proposés par l'EuroMillions, avaient déjà été gagnés en Autriche et en Irlande en 2025.

La cagnotte en jeu a atteint mardi sa somme maximale car aucun joueur n'avait trouvé les cinq bons numéros et les deux étoiles lors du tirage du 15 août, qui affichait un gain potentiel de 234 millions d'euros.

Pour remporter la somme record mise en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, il fallait cocher les numéros 24-31-34-41-43 ainsi que les étoiles 6 et 8.

Le gagnant ou la gagnante a 60 jours à compter de la date du tirage pour se faire connaitre.

Sur son site internet, FDJ United rappelle qu'en l'absence de gagnant du jackpot, le même montant est remis en jeu dans une limite de quatre fois successives avant d'être automatiquement redistribué au(x) gagnant(s) du deuxième rang (lors du 5e tirage successif au Jackpot plafond).

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Un garçon palestinien fuit en courant des frappes aériennes à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 19 août 2025
International

Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza

Un homme traverse une rue inondée de Karachi, mégapole du Pakistan où les pluies de mousson ont fait plus de 400 morts en une semaine, le 20 août 2025
International

La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud

Des mères des quartiers Nord de Marseille participent à un cours de natation dispensé par l'association &quot;Le Grand Bleu&quot; dans une piscine d'eau de mer près du port de l'Estaque, le 11 août 2025
International

Dans les quartiers Nord de Marseille, des mères renouent avec la mer

48.85341, 2.34121

À la une

International

Nouvelle crise entre Netanyahu et Macron, accusé de nourrir l'antisémitisme

Afrique

Côte d'Ivoire : le parrainage citoyen, le premier défi avant la présidentielle

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

À l’entrée de Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués et une aide au compte-gouttes

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?