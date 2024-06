Européennes: Attal aux côtés de Hayer pour son dernier jour de campagne

La candidate aux élections européennes Renaissance, Modem et Horizons, Valerie Hayer, lors d'un discours le 6 juin 2024, à Nice

Gabriel Attal rejoindra vendredi la candidate de la majorité aux élections européennes Valérie Hayer, en difficulté dans les sondages, pour son dernier jour de campagne en Mayenne.

La tête de liste macroniste a convié le Premier ministre à Saint-Denis-d'Anjou, d'où elle est originaire, et ce dernier a volontiers accepté, selon Matignon.

Les oppositions avaient accusé Gabriel Attal de machisme quand il s'était invité par surprise lundi sur un plateau de Radio France, où Valérie Hayer participait à un débat face à 800 jeunes.

Plus généralement, elles reprochent à l'exécutif, Gabriel Attal et Emmanuel Macron, de s'accaparer les médias à quelques jours du scrutin de dimanche. Emmanuel Macron a ainsi pris la parole jeudi soir sur TF1, France 2, mais aussi LCI et franceinfo, en marge des cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement.

Gabriel Attal et Valérie Hayer participeront vendredi à un "banquet républicain" puis visiteront ensemble la ferme familiale de la candidate, selon les services du Premier ministre.

"Le vote des pro-européens, le vote utile, le vote du bilan, le vote du projet, c’est nous", a lancé dans son dernier meeting à Nice jeudi soir Valérie Hayer. L'ancien Premier ministre et président d'Horizons Edouard Philippe avait fait le déplacement pour la soutenir.

La liste de la majorité, donnée dans les sondages à 14-15%, est nettement distancée par celle de l'extrême droite (32-33%), et talonnée par celle du Parti socialiste (environ 13%).