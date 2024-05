Européennes: en Moselle, Bardella et Le Pen fustigent "la macronie"

La tête de liste RN aux européennes Jordan Bardella et la cheffe des députés du parti à l'Assemblée nationale Marine Le Pen, le 7 mai 2024 en meeting à Saint-Avold

La tête de liste RN aux européennes Jordan Bardella et la cheffe des députés du parti à l'Assemblée nationale Marine Le Pen ont vanté mardi les mérites de l'industrie française et taclé la macronie lors d'un meeting à Saint-Avold (Moselle).

Après avoir regretté la "déconnexion" de la candidate de l'exécutif aux élections européennes Valérie Hayer, son "manque de préparation" sur les questions de fond à la suite du débat entre les deux têtes de liste ou sa "légèreté" sur les questions qui concernent le quotidien des Français, Jordan Bardella a vu plus loin que l'élection européenne, vers l'élection présidentielle de 2027.

Devant plusieurs milliers de partisans, il a promis que le RN "entend(ait) demain à la tête de l'Etat diminuer la TVA sur les énergies", après le "coup de canif" porté à tous les Français avec l'augmentation du prix des carburants.

Il a aussi regretté la "désertification industrielle" de la France, fruit selon lui de "sept années de macronie", après avoir, plus tôt dans la journée, rendu visite aux employés de la centrale à charbon Emile Huchet, qui devait être convertie à la biomasse d'ici à 2027 selon une annonce d'Emmanuel Macron en septembre, mais dont l'avenir est toujours en suspens, selon des représentants syndicaux.

M. Bardella a plaidé pour la "priorité nationale et la préférence européenne dans la commande publique", ce qui est d'usage dans "tous les grands pays", alors que "Bruxelles nous l'interdit".

A plus court terme, il a appelé les quelque 3.000 personnes présentes selon le parti à Saint-Avold à "ne plus laisser (les dirigeants du pays) vous prendre de haut" et à "sanctionner" le 9 juin prochain "leur mépris" ou leur "déconnexion".

M. Bardella a aussi regretté le comportement de ses adversaires lors du dernier débat, dimanche, avec les principales têtes de liste aux européennes, qui "aurait pu s'appeler +tous contre le RN+" selon lui.

Marine Le Pen a également fait le déplacement vers la Moselle, une surprise pour bon nombre de militants.

"Il se passe quelque chose dans le pays, nous le voyons, nous le sentons (...) à l'engouement des Français que nous rencontrons".

Elle a estimé que "dans cette campagne, la macronie ne défend aucun bilan, aucune idée", dans un discours ponctué de cris "Macron, démission" de ses partisans.