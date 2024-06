Européennes: la campagne dans la dernière ligne droite

Le Premier ministre Gabriel Attal et la tête de liste Renaissance aux européennes Valérie Hayer, lors d'un meeting à Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 28 mai 2024

Les candidats aux européennes abordent ce week-end la dernière ligne droite de la campagne, avec l'objectif pour les plus à la peine de parvenir enfin à secouer "l'indifférence" des électeurs.

Un meeting aux Docks d'Aubervilliers... pour ne pas rester à quai ? La tête de liste Renaissance Valérie Hayer tiendra samedi après-midi en Seine-Saint-Denis le troisième et dernier meeting national de la campagne, avec à son côté le Premier ministre Gabriel Attal.

Sans pouvoir exclure une présence surprise d’Emmanuel Macron —hypothèse dejà envisagée pour la Mutualité —, le chef de l’Etat entrant ensuite dans une intense semaine de commémorations, auxquelles se joindra le président américain Joe Biden.

Le président du parti d'extrême droite et principal candidat du RN aux élections européennes Jordan Bardella, lors d'une visite à Sainte-Maxime, dans le Var le 31 mai 2024 AFP

Pour la candidate macroniste, les sondages se suivent et se ressemblent. Une enquête Toluna Harris Interactive pour Challenges M6 et RTL publiée vendredi lui accorde 14,5% des intentions de vote, très loin derrière Jordan Bardella (32%), et un petit point seulement devant Raphaël Glucksmann (PS-Place publique).

Autre mauvaise nouvelle pour la majorité: l'agence de notation S&P a dégradé vendredi la note souveraine de la France, de AA à AA-, une baisse inédite depuis 2013.

L'agence sanctionne ainsi les déficits publics du pays et marque sa défiance vis-à-vis des projections du gouvernement, S&P ne croyant pas que le déficit puisse être ramené sous les 3% du PIB en 2027, comme le gouvernement le prévoit (2,9%).

Une affiche de la liste Renaissance dégradée à Toulouse, le 31 mai 2024 AFP

"Il n'y aura pas d'impact sur le quotidien des Français", alors que "notre dette trouve facilement preneur sur les marchés", a tenté de rassurer le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans Le Parisien.

L'enjeu pour la majorité avec ce dernier grand meeting, "rebooster les soutiens pour que tout le monde aille se déployer" sur le terrain, analyse une ministre.

Frappé par "l'indifférence qui pour l'instant ne bouge pas de la part d'électeurs modérés qui ne montrent pas d'intérêt pour l'élection", un autre ministre s'essaye à la méthode Coué: "On a une réserve potentielle dans les urnes que les listes en face de nous n'ont pas".

Limaces et escargots

La candidate des Verts Marie Toussaint, lors d'un débat avec des représentants patronaux, à Puteaux près de Paris, le 15 mai 2024 AFP

L'heure est grave aussi pour les écologistes. Tractant sous une pluie fine sur un marché vendredi à Hénin-Beaumont, la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier a tenté l'humour: "il pleut depuis des mois, (...) c'est très très bon pour les nappes phréatiques, les limaces, les escargots", même si "pour la campagne c'est plus compliqué".

Auprès du Figaro, la candidate des Verts Marie Toussaint, menacée de passer sous la barre fatidique des 5% nécessaires pour envoyer des députés européens à Bruxelles, se dit "déterminé(e) à déjouer les sondages", assurant que "les européennes n'intéressent les Français que depuis peu" et que "les gens choisissent au dernier moment leur vote". Elle aussi sera en meeting à Aubervilliers, dimanche.

La tête de liste aux élections européennes de Place Publique et du PS Raphaël Glucksmann, lors d'un meeting à Paris, le 30 mai 2024 AFP

Troisième homme de la campagne, Raphaël Glucksmann sera samedi après-midi à Marseille, au Dock-des-Suds, manière de prendre date pour la suite dans cette ville conquise par la gauche unie au sein du "Printemps marseillais" en 2021: "nous voulons un printemps pour la gauche européenne. Notre dynamique doit se concrétiser dans un résultat électoral fondamental pour montrer que la gauche pro-européenne et humaniste est de retour", a-t-il confié à La Provence.

La candidate LFI Manon Aubry sera elle à Toulouse, au côté de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan. Elle ne devrait pas manquer de lancer ses flèches en direction de M. Glucksmann, qu'elle qualifie de "diviseur de la gauche" dans Le Parisien.

La tête de liste des Insoumis Manon Aubry, lors d'un meeting à Aubervilliers près de Paris, le 25 mai 2024 AFP/Archives

"Après l'élection, il nous faudra un rassemblement le plus large possible mais dans la clarté. Ceux qui pensent que la victoire pourra s'obtenir sans le bloc populaire que représente Jean-Luc Mélenchon font une terrible erreur", prévient-elle.

A l'autre extrémité du spectre politique, le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella tiendra meeting dimanche au Dôme de Paris. L'occasion de peaufiner sa stature de président du "grand parti de l'alternance", à une semaine d'un scrutin qui devrait voir les extrêmes droites progresser significativement à l'échelle européenne.