Européennes: le conseil national du PS valide sa liste conduite par Raphaël Glucksmann

Le Conseil national du Parti socialiste a validé, dans la nuit de mercredi à jeudi, sa liste aux élections européennes, et acté le fait qu'elle sera conduite par le leader de Place publique Raphaël Glucksmann, a-t-on appris auprès du parti.

Comme l'a annoncé le premier secrétaire du PS Olivier Faure en début de semaine, les militants se prononceront le 8 février sur cette liste et sur celui qui la conduira. Leur vote sera ensuite entériné le 10 février lors d'une convention Europe. Ce sera uniquement à ce moment-là que le leader de Place publique sera officiellement investi par le PS.

"On a approuvé notre liste et le fait qu'elle sera conduite par Raphaël Glucksmann à près de 60%", a indiqué Sébastien Vincini, président du conseil départemental de Haute-Garonne, qui présidait la commission électorale.

Le PS est crédité actuellement par les sondages de 8 à 10% des intentions de vote, soit environ 10 candidats en position éligible.

Sur ces dix premiers candidats, Place publique, qui doit finaliser prochainement un accord avec le PS, espère au moins trois places, le PS souhaitant plutôt lui en réserver deux: celle de Raphaël Glucksmann et celle de l'eurodéputée sortante Aurore Lalucq, qui pourrait se retrouver en 4e position.

Le Conseil national, sorte de parlement du parti, qui rassemble près de 300 cadres, a adopté la liste par 176 voix pour, 108 voix contre et 10 abstentions.

Sur cette liste, derrière la tête de liste, arrivent notamment l'actuelle eurodéputée socialiste Nora Mebarek, puis le secrétaire général du PS Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier (Drôme).

Suivent l'eurodéputé sortant Christophe Clergeau, la maire de Feyzin (Rhône) Murielle Laurent, l'ex-député et époux de la maire de Paris Jean-Marc Germain, la présidente des jeunes socialistes Emma Rafowicz, le conseiller régional des Landes Eric Sargiacomo, et la porte-parole du PS Chloé Ridel.

Une liste qui porte à la fois "l'héritage du PS et de la social-démocratie", et "de nouveaux visages" marqueurs "des combats féministes et environnementaux", a salué M. Vincini. "Désormais nous sommes prêts, en ordre de bataille", a-t-il ajouté.

Les membres du courant minoritaire du PS, Refondations, proches de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente de la région Occitanie Carole Delga, ont voté contre, insatisfaits de la position de leurs candidats. Outre Jean-Marc Germain, la vice présidente de la région Occitanie, Claire Fita, est en 12e position.

"Les trois sensibilités du parti sont représentées, et l'ensemble du territoire", a assuré Sébastien Vincini.

Des voix s'étaient élevées ces derniers jours pour déplorer le manque de diversité de la liste, jugée trop parisienne.

"Tant qu'on n'était pas sorti de nos affaires internes, il était difficile de donner à Raphaël Glucksmann de la visibilité. Maintenant les choses sont claires, on ne lui envoie pas des apparatchiks", a précisé à l'AFP l'eurodéputé Christophe Clergeau.

Au total, 81 candidats ont été validés. La présence du premier secrétaire du PS Olivier Faure sur la liste, en position non éligible, ou celles de l'ex-président François Hollande ou de grands élus locaux n'a pas été tranchée. Elle sera discutée avec Raphaël Glucksman.