Européennes: le RN toujours largement devant à J-2, selon une enquête

La liste du Rassemblement national de Jordan Bardella reste en tête des sondages aux élections européennes selon une enquête OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD, qui place vendredi le candidat à 33% d'intentions de vote, loin devant Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann

La liste du Rassemblement national de Jordan Bardella reste imperturbable en tête des sondages aux élections européennes selon une enquête OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD, qui place vendredi le candidat à 33% d'intentions de vote, loin devant Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann.

A deux jours du scrutin de dimanche, les tendances restent stables, avec une majorité présidentielle à 15% d'intentions de vote et une liste Parti socialiste-Place publique à 13%.

Dans cette vague OpinionWay, la neuvième de la campagne, M. Bardella enregistre néanmoins une lègère progression d'un point par rapport à l'enquête précédente de cet institut, datant de la semaine passée. Raphaël Glucksmann perd lui un point, offrant un petit peu de souffle à Valérie Hayer, la candidate macroniste.

Suivent ensuite, à égalité, la liste de la France insoumise menée par Manon Aubry et celle des Républicains de François-Xavier Bellamy, à 7% d'intentions de vote.

Les Ecologistes, menés par Marie Toussaint, se donnent un peu d'air avec 6%, en progression d'un point. La liste de Marion Maréchal (Reconquête) est aussi enregistrée à 6%, légèrement au-desssus de la barre des 5%, nécessaire pour envoyer des eurodéputés à Bruxelles.

Ces chiffres sont quasiment identiques à ceux de l'enquête quotidienne Ifop-Fiducial publiée jeudi après-midi, qui plaçait déjà le RN à 33%, le camp présidentiel à 15% et la liste PS-Place publique à 13% AFP

Ces chiffres sont quasiment identiques à ceux de l'enquête quotidienne Ifop-Fiducial publiée jeudi après-midi, qui plaçait déjà le RN à 33%, le camp présidentiel à 15% et la liste PS-Place publique à 13%.

L'étude OpinionWay a été réalisée par internet les 4 et 5 juin auprès de 963 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points, selon les scores.