Européennes: l'écologiste Marie Toussaint veut faire vibrer "la corde sensible"

Marie Toussaint, tête de liste des Ecologistes aux Européennes, entre officiellement samedi en campagne avec un premier meeting à Paris où elle entend faire vibrer "la corde sensible" et "parler du vivant", avec pour défi de gagner en notoriété.

Largement inconnue du grand public mais respectée en interne pour son combat au sein de "l'Affaire du siècle", qui a fait condamner l'Etat français en 2021 pour ses manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'eurodéputée veut mener une "campagne sensible".

L'intitulé et l'affiche de son premier meeting, organisé à l'Elysée Montmartre, donnent le ton: "Pulsations, meeting pour le vivant", avec une photo de la candidate yeux fermés, sur fond rouge. "Au moins, ça fait parler. Des gens m'ont dit: +ça m'a fait vibrer+", sourit l'élue.

A plus de six mois des élections européennes, prévues en juin 2024, ce premier meeting est un défi: "Chez les écologistes, c'est une élection à part entière, aussi importante que la présidentielle", justifie Marie Toussaint, pour expliquer ce départ en campagne précoce.

L'ex-candidat d'EELV à la présidentielle, Yannick Jadot, participe à une manifestation à Sainte-Soline, le 29 octobre 2022 AFP/Archives

Le parti, qui a refusé de faire une liste commune Nupes, au grand dam de La France insoumise, ambitionne un meilleur score que la liste de Yannick Jadot en 2019 (13,5%). Les sondages crédite aujourd'hui la liste de Marie Toussaint de 8 à 10% des intentions de vote.

A 36 ans, l'eurodéputée élue en 2019 doit surtout se faire connaitre, alors qu'elle ne bénéficie pas de la même surface médiatique que son prédecesseur. "Mais Manon Aubry (tête de liste LFI en 2019, ndlr), personne ne la connaissait non plus", rétorque-t-elle.

Pour mobiliser derrière elle "les militants écologistes, les amoureux de la nature, les associations et ONG", elle veut donc faire "quelque chose de différent", prônant la "douceur" en politique. "Mais ça ne veut pas dire tendre l'autre joue", insiste-t-elle, après avoir été huée aux journées d'été de La France insoumise par des militants réclamant une liste commune de la gauche aux européennes.

C'est surtout face à "l'alliance de la droite et de l'extrême droite" contre l'écologie, qu'elle se prépare.

"vent de face"

"Contrairement à 2019, où on avait de l'espoir, aujourd'hui on fait campagne avec le vent de face", souligne cette juriste de formation.

Elle dénonce "la propagande mensongère" des droites qui "font croire que les classes populaires et rurales sont contre l'écologie". Un message adressé notamment au patron des chasseurs Willy Schraen, qui conduira la liste "Alliance rurale" aux Européennes.

Pour elle, "la préoccupation de l'écologie est partout". "L'enjeu, c'est: +est-ce qu'on se met en capacité de défendre la vie humaine sur terre?+", insiste-t-elle, au moment où la Commission européenne a décidé de renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate, herbicide controversé classé cancérigène probable.

La présidente des Ecologistes Marine Tondelier et Marie Toussaint, le 24 août 2023 au Havre, en Normandie, lors des Journées d'été du parti AFP/Archives

"C'est pas les écologistes qui agitent les peurs. Nous on dit: il y a des réponses, ce qui n'est pas le cas des droites et d'Emmanuel Macron", souligne l'eurodéputée qui n'a pas digéré que le chef de l'Etat ait réclamé en mai dernier une "pause sur les règlementations environnementales" au niveau européen.

Celle qui s'est distinguée au Parlement européen par son combat pour la reconnaissance de l'écocide, a été désignée tête de liste en juillet dernier, devant l'ex-secrétaire national du parti David Cormand.

Elle a tout de suite posé les jalons de son projet: faire adopter un "traité environnemental européen" et "faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Europe", via un droit de "véto social", qui consiste à "étudier l'impact de chaque projet sur les 10 ou 20% les plus pauvres".

Dans ce souci de défendre justice sociale et justice environnementale, elle a proposé d'intégrer sur la liste écologiste l'ex-gilet jaune Priscillia Ludoski, avec qui elle a publié un livre, mais aussi Amine Kessaci, président de l'association marseillaise Conscience. Deux symboles pour elle de l'écologie de la France périphérique et des quartiers.

Le conseil fédéral d'EELV doit se prononcer samedi sur ces candidatures d'ouverture.