Européennes: l'écologiste Toussaint patine et traîne le boulet de l'affaire Bayou

A moins de deux mois de l'élection européenne, la campagne patine pour la tête de liste écologiste Marie Toussaint, qui peine à décoller dans les intentions de vote, alors que son parti se déchire sur l'affaire Julien Bayou.

Même si l'Europe est un des fondamentaux du projet écologiste, l'eurodéputée de 36 ans, qui prône la douceur dans sa campagne, est créditée autour de 6% des intentions de vote, loin du score de 13,4% de Yannick Jadot en 2019.

"On est plutôt sur une pente descendante qu'ascendante, loin des objectifs qu'on s'était fixés", soupire un écologiste.

Marie Toussaint, peu connue du grand public malgré une campagne lancée dès décembre, pâtit de la concurrence à gauche de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS-Place publique, sur une ligne pro-européenne, comme elle, et de l'insoumise Manon Aubry, pourtant rentrée plus tard en campagne.

"On est pris en étau entre LFI, qui a une image affirmée de radicalité, et Glucksmann, qui est en train de siphonner une partie de notre électorat", remarque le même écologiste, regrettant une campagne "sans une identité qui permettrait de nous singulariser".

Pour expliquer cette mauvaise passe, Marie Toussaint préfère mettre en avant "un contexte d'attaque permanente de l'écologie" par le gouvernement, la droite ou l'extrême droite et les lobbys, loin de la situation favorable de 2019 marquée par de nombreuses "marches climat".

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier répète à l'envi que "les sondages ne font pas l'élection et que "Jadot, le matin de l'élection, les sondeurs le donnaient à 6,5".

A l'époque, "on était ruinés. C'était l'énergie du désespoir", rappelle-t-elle.

Cinq ans plus tard, le parti, sorti laminé en 2022 par l'échec de Yannick Jadot à la présidentielle, a réussi à remettre ses comptes à l'équilibre. Mais les intentions de vote, qui flirtent avec la barre des 5%, seuil nécessaire pour être remboursé, font craindre le pire.

Pas question pour autant pour Marine Tondelier de rejeter la faute sur sa tête de liste.

"Quoi qu'elle fasse, Marie on dira que ça va pas (...). C'est la plus fun des candidates pourtant...", assure-t-elle.

Ligne claire

En interne, certains s'inquiètent de cette campagne décalée, comme avec ce happening dansant devant le siège de TotalEnergies à La Défense.

La tête de liste écologistes aux élections européennes Marie Toussaint (c) manifeste contre un bateau de pêche géant, l'"Annelies Ilena", dans le port de Saint-Malo (Ille-et-Villaine), le 15 février 2024 AFP/Archives

"On cherche à faire des coups médiatiques mais ce dont on a besoin, c'est d'une ligne plus claire", analyse l'écologiste cité plus haut.

Marie Toussaint a désormais le renfort d'ex-candidats Verts à la présidentielle sur sa liste, comme Yannick Jadot venu avec elle vendredi à Wattrelos (Nord) pour présenter son "plan européen de sortie des toxiques". Mais peu de médias étaient présents.

"Les écologistes n’ont pas compris que la conscience écolo avait évolué et qu’il y avait un candidat écologiste qui a fait 22%" à la présidentielle, remarque un député LFI en référence à Jean-Luc Mélenchon. "Ils sont toujours dans un positionnement minoritaire de lanceurs d’alerte".

Un socialiste estime de son côté que "c'est une question d’incarnation. Elle n'a pas dépassé le mur du son et en même temps ils continuent à se foutre sur la gueule".

La campagne est en effet parasitée en interne par l'affaire Julien Bayou, l'ancien secrétaire national accusé de violences psychologiques sur son ex-compagne. Il a claqué la porte du parti début avril après l'ouverture d'une enquête confiée à un cabinet spécialisé.

Les militants sont partagés entre ceux qui réclamaient son exclusion et menaçaient d'une grève pour la campagne des européennes, et ceux qui s'offusquent des investigations internes, alors que la justice est déjà saisie.

Interrogée par l’AFP vendredi, Marie Toussaint a assuré qu’il n’y avait "pas urgence à relancer la campagne", esquivant tout lien entre les difficultés de sa campagne et les "enjeux internes" du parti.

Samedi soir, le conseil fédéral a validé la liste définitive qui compte trois ex-candidats à la présidentielle, Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère - en position non éligible -, ainsi que des candidats d'ouverture comme Flora Ghebali (11e place), chroniqueuse des "Grandes Gueules", pourtant critiquée en interne.