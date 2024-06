Européennes: LFI remonte, le RN toujours largement devant dans les derniers sondages

A deux jours des élections européennes, les tous derniers sondages confirmaient vendredi l'avance écrasante de la liste de Jordan Bardella, crédité d'un tiers des intentions de vote, loin devant Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann, tandis que Manon Aubry poursuivait sa remontée.

La liste du Rassemblement national domine toujours largement les enquêtes d'opinion, stable à 33% dans le "rolling" quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio.

Score identique dans la 9e et dernière vague de l'étude OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD, qui voit M. Bardella progresser d'un point par rapport à la semaine dernière.

Derrière le grand favori Bardella, la candidate macroniste maintient sa courte avance sur son rival social-démocrate: 14,5% pour Mme Hayer, en recul d'un demi-point, quand M. Glucksmann se maintient à 13% selon l'Ifop. OpinionWay donne la première stable à 15% et le second en baisse d'un point à 13%.

En quatrième position, la liste LFI de Mme Aubry termine la campagne sur une bonne dynamique, en hausse d'un demi-point à 9% selon l'Ifop (+1,5 point en trois jours), et d'un point à 7% d'après OpinionWay.

Son concurrent LR François-Xavier Bellamy reste en revanche stable à 7% dans les deux sondages.

Des affiches de campagne des différentes têtes de liste aux europennes, le 6 mai 2024 à Lyon AFP/Archives

En queue de peloton, la candidate Reconquête Marion Maréchal est créditée de 6% par les deux instituts (stable pour l'Ifop, en baisse d'un point pour OpinionWay), tandis que les Ecologistes de Marie Toussaint sont estimés entre 5,5% (Ifop, stable) et 6% (OpinionWay, +1 point). Soit juste au-dessus de la barre fatidique des 5%, nécessaire pour envoyer des eurodéputés à Bruxelles.

L'enquête Ifop a été réalisée en ligne du 4 au 7 juin sur un échantillon de 2.725 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur comprise entre 1,1 et 2,5 points.

L'étude OpinionWay a été réalisée par internet les 4 et 5 juin auprès de 963 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points, selon les scores.