Européennes: pour Hayer, Bellamy et Glucksmann sont "en marge de leur propre groupe" à Strasbourg

Valérie Hayer, tête de liste du camp d'Emmanuel Macron pour les élections européennes, a dénoncé dimanche ses concurrents Les Républicains (LR) François-Xavier Bellamy et PS-Place Publique Raphaël Glucksmann comme des "tenants du statu quo" en Europe, "en marge de leur propre groupe" au Parlement européen.

"On a des différences fondamentales. Déjà, moi, j'assume d'être dans une coalition au Parlement européen", qui comprend les groupes PPE et PSE dans lesquels siègent respectivement MM. Bellamy et Glucksmann, a expliqué Mme Hayer sur Radio J.

"Le plan de relance, je l'ai négocié, je l'ai voté. Ce plan de relance a été décisif pour que nos économies ne soient pas à terre. Aucune des autres têtes de liste, ni François-Xavier Bellamy, ni Raphaël Glucksmann, n'ont voté le plan de relance", a poursuivi la tête de liste macroniste, distancée dans les sondages par le Rassemblement national et talonnée par la liste PS.

Le pacte asile-immigration récemment adopté au plan européen, "je l'ai négocié avec leurs propres groupes politiques". "Et eux viennent nous expliquer que ce ne sont pas de bons textes. Parce qu'en fait, ils se mettent en minorité, en marge de leur propre groupe. Ils n'assument pas leurs responsabilités", a accusé Mme Hayer.

Avec M. Bellamy, "on a des différences majeures" car il est le "tenant d'une droite radicale. Quand on regarde ses votes, il vote beaucoup avec l'extrême droite", a-t-elle dit.

Quant à M. Glucksmann, "il prétend que (le pacte asile-immigration) est inhumain. Mais comment ça se fait alors que son propre groupe politique a négocié le texte, que les socialistes allemands, espagnols ont voté ce texte ? Je ne crois pas que ce sont des gens inhumains", a ajouté Mme Hayer.

Comme M. Bellamy, M. Glucksmann est "tenant du statu quo", qui préfère "laisser la Méditerranée se transformer en cimetière ouvert", a attaqué l'élue Renaissance.

"Moi, je suis présidente d'un groupe centriste, central sans lequel aucune majorité n'est possible. Avec mon groupe, c'est nous qui faisons la ligne au Parlement européen", a-t-elle plaidé.