F-16 des Pays-Bas et du Danemark à l'Ukraine: Zelensky salue une décision "historique"

Par Antoine MOUTEAU et Julie CAPELLE

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dimanche la décision "historique" des Pays-Bas et du Danemark, annoncée par son homologue néerlandais Mark Rutte, de livrer des avions de combat F-16 américains à Kiev, deux jours après le feu vert des Etats-Unis sur le sujet.

Fichier vidéo Au cours d'une conférence de presse commune sur une base de l'armée de l'air à Eindhoven, M. Rutte a officialisé la livraison de F-16 néerlandais à l'Ukraine, précisant que les Pays-Bas possèdent à ce stade 42 appareils de ce type mais qu'il devra s'entretenir avec ses partenaires internationaux avant de décider du nombre exact à fournir à Kiev.

"Les Pays-bas et le Danemark s'engagent à transférer des F-16 à l'Ukraine (...) une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies", a-t-il déclaré, aux côtés de M. Zelensky qui avait atterri plus tôt dimanche dans la base militaire néerlandaise de Eindhoven, dans le Sud des Pays-Bas, après une visite en Suède.

Photographie transmise par les services de la présidence ukrainienne montrant le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky (C) et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (D) devant un F-16, le 20 août 2023 sur la base aérienne de Eindhoven, dans le Sud des Pays-Bas UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP

"C'est absolument historique, puissant et motivant pour nous. Il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine", lui a répondu M. Zelensky, dans une salle placée sous la haute surveillance de militaires néerlandais et ukrainiens.

"Je suis fier que le Danemark et les Pays-Bas fassent don d'avions de combat F-16 à la lutte pour la liberté de l'Ukraine contre la Russie et son agression dénuée de sens", a réagi, de son côté, dimanche dans un communiqué le ministre danois de la défense, Jakob Ellemann-Jensen.

"Le soutien du Danemark à l'Ukraine est inébranlable et, avec le don d'avions F-16, le Danemark montre la voie à suivre", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont approuvé vendredi l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (G) et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, le 20 août 2023 à Eindhoven, dans le Sud des Pays-Bas ANP/AFP

Cette formation, par une coalition de onze pays, devait commencer ce mois-ci, et des responsables ont dit espérer que les pilotes soient prêts d'ici le début de 2024. Des cours de langue pour favoriser l'utilisation des appareils par les pilotes sont en cours, a rappelé M. Rutte, ajoutant vouloir commencer "le plus tôt possible dans un avenir très proche" l'entraînement militaire au Danemark, qui sera ensuite transféré en Roumanie.

M. Zelensky avait atterri aux Pays-Bas vers 12H00 (10H00 GMT), au lendemain d'une frappe meurtrière des forces de Moscou au coeur de Tcherniguiv, dans le Nord de l'Ukraine, et quelques heures après une nouvelle attaque de drone ukrainien visant Moscou et sa région selon la Russie.

Il était la veille en Suède, son alliée qui souhaite adhérer à l'Otan. Les discussions avec le Premier ministre Ulf Kristersson ont tourné autour de la préparation du nouveau paquet d'aide militaire suédois, notamment concernant la production conjointe de chars légers suédois CV90, selon M. Zelensky.

Kiev réclame inlassablement depuis le début de l'invasion russe des avions occidentaux pour combattre les forces de Moscou, largement supérieures à ce stade.

Aéroports momentanément fermés

Lors de l'attaque de drone visant Moscou et sa région interceptée dimanche par l'armée russe, les aéroports internationaux de Domodedovo et Vnoukovo desservant la capitale russe ont été momentanément fermés selon l'agence Tass.

En outre, des drones ont visé dans la nuit les régions russes à la frontière avec l'Ukraine de Koursk, faisant cinq blessés, et Rostov.

Ce type d'attaques sur le sol russe est en nette hausse dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev.

Photographie postée le 20 août 2023 sur le compte Telegram du gouverneur de la région russe de Koursk,Roman Starovoït, montrant le toit éventré de la gare de Koursk après une attaque de drone ukrainien TELEGRAM / @gubernator_46/AFP

A Koursk, selon le gouverneur de la région Roman Starovoït, un drone "s'est écrasé sur le toit de la gare, après quoi un incendie s'est déclaré" avant d'être "éteint à 3H46 (00H46 GMT)".

Selon lui, "cinq personnes ont été légèrement blessées par des éclats de verre" dont trois hospitalisées "pour des examens".

Plus au sud, dans la région de Rostov, "deux drones" ont été interceptés par la défense antiaérienne russe, sans faire de victime ni dégâts, a annoncé le gouverneur régional Vassili Goloubev.

Selon le gouverneur de l'Oblast de Belgorod, une région russe frontalière de l'Ukraine, Vyacheslav Gladkov, la défense aérienne russe a déjoué dimanche douze attaques sur la ville de Belgorod.

"Douze cibles aériennes ont été abattues à leur approche de la ville", a déclaré M. Gladkov sur Telegram.

Samedi, Moscou avait dit avoir déjoué une attaque de drone ukrainien visant un aérodrome militaire dans la région de Novgorod dans le nord-ouest de la Russie, loin de la frontière avec l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (G) et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, le 20 août 2023 à Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas ANP/AFP

A Tcherniguiv, à environ 90 kilomètres de la frontière, les secours continuaient dimanche à s'activer dans les décombres du centre-ville frappé la veille par un missile russe qui a fait au moins sept morts et 148 blessés selon un dernier bilan officiel, une attaque qualifiée d'"odieuse" par les Nations unies.