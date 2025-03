F1: en Australie, Lando Norris offre la première pole position de la saison à McLaren

Le Britannique Lando Norris et McLaren débuteront la saison 2025 de Formule 1 en pole position, dimanche au Grand Prix d'Australie, alors que Lewis Hamilton partira huitième pour sa première course avec Ferrari.

Dans la chaleur de l'Albert Park à Melbourne, théâtre du premier GP de la saison, Norris a décroché le meilleur temps des qualifications disputées samedi, devant son coéquipier australien Oscar Piastri, acclamé par "son" public.

Cette première ligne 100% McLaren, "est la meilleure façon de commencer l'année!", a savouré le vice-champion en titre britannique, même si, prévient-il déjà, "la course risque d'être compliquée".

Et pour cause: ces premières "qualifs" de la saison ont été disputées sous une chaleur (plus de 30 degrés) qui ne préfigure en rien les conditions météo du reste du week-end, avec de la pluie attendue dimanche pour la course.

Une situation qui pourrait déjà rebattre les cartes à l'entame du championnat.

Qualifications manquées pour Ferrari

Pluie ou pas, McLaren fait pour l'instant figure d'équipe à battre à l'aube d'une saison encore bien incertaine, tant les écarts entre les équipes sont faibles.

Les deux monoplaces oranges s'élanceront dimanche à partir de 15h00 locales (05h00 heure de Paris) devant le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull), surpris par sa performance samedi.

"Nous avons eu une entame de week-end un peu difficile", a reconnu le Néerlandais. "Mais aujourd'hui, je me sentais en harmonie avec la voiture". Son nouveau coéquipier chez Red Bull, Liam Lawson, s'élancera d'une très lointaine 18e place.

Lewis Hamilton, le pilote britannique de Ferrari, à la pesée après la séance de qualification du Grand Prix d'Australie de Formule 1 sur le circuit d'Albert Park à Melbourne, le 15 mars 2025 AFP

Pour son premier GP avec Ferrari, le septuple champion du monde Lewis Hamilton, encore en rodage, partira 8e, derrière son coéquipier monégasque Charles Leclerc, 7e.

Les deux voitures de la légendaire écurie italienne ont pourtant semblé dans le coup au début des qualifications.

"Mais dès que nous avons commencé à davantage pousser la performance de la voiture, on a constaté un manque de constance", a expliqué le Monégasque. "Cette voiture a beaucoup de potentiel mais pour l'instant, on ne semble pas être dans la bonne fenêtre" d'exploitation.

"Ce n'est pas tout à fait ce que nous voulions, mais dans l'ensemble, je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés ces deux derniers jours", a tempéré Hamilton.

Les deux coéquipiers s'élanceront derrière la Mercedes de George Russell, 4e, et la Racing Bulls du Japonais Yuki Tsunoda, 5e. Le Thaïlandais Alexander Albon, 6e, confirme la bonne forme de Williams aperçue lors des essais de pré-saison.

Hadjar 11e mais "frustré"

Cette saison, la F1 hérite d'une grille largement remaniée, marquée par l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari mais aussi les débuts de plusieurs pilotes dans l'élite, à l'instar d'Isack Hadjar chez Racing Bulls.

Pour son premier GP de F1, le Français de 20 ans partira 11e, derrière son compatriote Pierre Gasly (Alpine), 9e mais devant le double champion du monde espagnole Fernando Alonso (Aston Martin), 12e.

En dépit de sa solide performance, Hajdar avait la mine fermée après ses premières qualifications dans l'élite: "j'aurais évidemment signé pour cette 11e place, mais je n'ai pas fait le meilleur tour possible, je sais où j'ai perdu du temps", a-t-il expliqué "frustré" aux journalistes.

Le troisième Français de la grille, Esteban Ocon, en difficulté au volant de sa Haas, ne sera que 19e devant son coéquipier Oliver Bearman, 20e et dernier, la faute à un problème de boîte de vitesse qui l'a privé de qualifications.

Le pilote italien de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, se prépare pour la séance de qualification du Grand Prix d'Australie de Formule 1 sur le circuit d'Albert Park à Melbourne, le 15 mars 2025 POOL/AFP

Le jeune Britannique de 19 ans connaît pour l'heure un week-end cauchemardesque puisqu'il a déjà manqué l'immense majorité des essais libres, la faute à deux sorties de piste vendredi et samedi matin.

L'Italien Andrea Kimi Antonelli (18 ans), successeur d'Hamilton chez Mercedes, débutera lui son tout premier Grand Prix au 16e rang.