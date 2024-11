Face à l'affluence, les marchés de Noël se préparent au "pire"

Au pied d'un chalet proposant du vin chaud, deux corps gisent. Près d'un sapin, un jeune homme grimace, une plaie à la main. Dans un village alsacien, les secours expérimentent le scénario du "pire": un attentat en plein marché de Noël.

Eguisheim, commune de 1.800 habitants située à quelques kilomètres de Colmar, accueille chaque année plus de 60.000 visiteurs venus flâner dans ses rues pavées, admirer ses façades colorées et profiter de l'ambiance de Noël.

Mais ce jour-là, à 09H00, l'alerte est donnée: une attaque a eu lieu au marché de Noël.

"Ca s'est passé devant chez moi", témoigne un commerçant, au téléphone avec les secours.

Des gendarmes auprès d'un volontaire jouant le rôle d'une victime lors d'un exercice simulant une attaque terroriste, le 28 novembre 2024 à Eguisheim, dans le Haut-Rhin AFP

Des cris retentissent rue des Remparts: "Aïe! J'ai mal!".

Tandis que les gendarmes progressent au milieu des chalets à la recherche des assaillants, des haut-parleurs diffusent un message en français puis en anglais: "Un incident grave a été signalé... Évacuez immédiatement les lieux". Quelques minutes plus tard, un hélicoptère de la gendarmerie survole la scène.

Un exercice réaliste qui laisse certains touristes un peu interloqués.

"Stressant" mais "rassurant"

"C'est un petit peu stressant quand on n'est pas au courant", confie Philippe, venu de la région parisienne. "Mais on a l'impression que les choses se passent bien."

Des gendarmes dans une rue d'Eguisheim lors d'un exercice simulant une attaque terroriste, le 28 novembre 2024 dans le Haut-Rhin AFP

"Pour moi c'est rassurant", affirme Flora, une touriste de 40 ans originaire du Pas-de-Calais en observant les gendarmes. "Pouvoir les mettre en conditions réelles ça leur permet d'appliquer sur le terrain ce qu'ils ont appris, c'est toujours utile".

Prévenus de l'exercice, des habitants observent la scène d'un œil curieux quand tout à coup, tous les téléphones portables sonnent simultanément: un test qui montre que le dispositif d'alerte des populations fonctionne.

Les forces de l'ordre finissent par arrêter les attaquants et les pompiers évacuent les victimes, une heure et demie après l'alerte.

Le bilan est lourd: cinq personnes décédées dont un enfant, trois personnes en urgence absolue et sept en urgence relative.

Il rappelle la tragique attaque survenue le 11 décembre 2018 au marché de Noël de Strasbourg lorsque un jeune homme radicalisé, qui avait prêté allégeance au groupe État islamique (EI), avait tué cinq personnes et en a blessé onze.

"Le pire qu'il puisse nous arriver, c'est d'avoir un attentat", confie Claude Centlivre, le maire d'Eguisheim.

Des sauveteurs prennent en charge des volontaires jouant le rôle de victimes lors d'un exercice simulant une attaque terroriste, le 28 novembre 2024 à Eguisheim, dans le Haut-Rhin AFP

Avec son château et sa chapelle surmontés de nids de cigognes, ses maisons alsaciennes typiques, la commune du Haut-Rhin figure parmi les plus beaux villages de France et a même été désigné village préféré des Français en 2013, ce qui a dopé la fréquentation touristique.

"Nous avons beaucoup de monde durant cette période de quatre semaines de l'Avent qui court avant Noël", confirme l'édile.

Roder les dispositifs

Il a été très vite partant pour qu'un scénario d'attentat fictif faisant de nombreuses victimes puisse y être organisé: "ça permet de tester et de voir si nous sommes prêts", même s'il le reconnaît, "nous n'avions pas le stress d'un vrai événement".

Un gendarme porte une volontaire jouant le rôle d'une victime pendant un exercice simulant une attaque terroriste, le 28 novembre 2024 à Eguisheim, dans le Haut-Rhin AFP

Un exercice de cette ampleur est une première pour la commune et pour le Haut-Rhin. Au total, 50 gendarmes et 73 pompiers y ont participé ainsi qu'une quinzaine de personnels du Samu et un groupe de militaires.

Il intervient en plein essor des marchés de Noël alsaciens, qui enregistrent ces dernières années des chiffres de fréquentation records, une popularité qui pose des défis en matière de gestion des flux et d'intervention des secours.

"Plus de quatre millions de personnes" viennent voir les marchés de Noël du Haut-Rhin, souligne le préfet du département Thierry Queffélec.

Si certaines communes sont particulièrement fréquentées, comme Colmar, qui a attiré l'an dernier 1,6 million de visiteurs, de nombreux marchés sont aussi organisées dans des villages, attirant des centaines de milliers de touristes, français et étrangers.

Un soldat de la force Sentinelle patrouille à Eguisheim lors d'un exercice simulant une attaque terroriste, le 28 novembre 2024 dans le Haut-Rhin AFP

L'idée était d'organiser cette simulation dans une commune "à taille humaine", explique le préfet.

"On a l'ambition de mieux former nos élus à la gestion de crise", ajoute le colonel Patrice Gerber, directeur du service d'incendie et de secours du Haut-Rhin.

Un exercice comme celui-ci, "c'est assez rare et c'est très proche de la réalité", souligne le colonel Gerber. C'est un entraînement qui vise à "roder" les dispositifs existants pour être "meilleurs le jour J".