Faire alliance pour 2027 ? Les Français partagés sur la stratégie de LR

Interrogés sur la meilleure personnalité pour représenter la droite et le centre en cas de candidature commune, les Français mettent l'ex-Premier ministre Edouard Philippe (28%) (à gauche) et Bruno Retailleau (26%) au coude-à-coude

Faire alliance pour la prochaine présidentielle ? L'opinion est partagée sur la stratégie que doivent tenir les Républicains pour 2027: 21% des Français préfèrent un candidat LR seul, 17% une alliance avec le RN et 16% avec le camp présidentiel, d'après un sondage Elabe pour BFMTV paru mercredi.

Les sympathisants LR sont également très partagés sur la stratégie à adopter: 40% souhaitent que le parti présente un candidat sans faire d'alliance, alors que 26% optent pour un accord avec le camp présidentiel et 21% avec le RN.

Par ailleurs, 55% des sympathisants des partis du camp présidentiel souhaitent que LR s'allient avec eux, alors que 56% des sympathisants RN souhaitent une alliance avec leur parti.

Interrogés sur la meilleure personnalité pour représenter la droite et le centre en cas de candidature commune, les Français mettent l'ex-Premier ministre Edouard Philippe (28%) et Bruno Retailleau (26%) au coude-à-coude.

Auprès des sympathisants des partis du camp présidentiel et de LR, Edouard Philippe (55%) devance le ministre de l'Intérieur, élu à la tête des Républicains (46%).

Auprès des sympathisants RN, Bruno Retailleau (43%) devance largement Edouard Philippe (17%).

Enfin, 80% des sympathisants LR citent Bruno Retailleau parmi les personnalités qui feraient le meilleur candidat pour représenter la droite en 2027. Il devance largement Xavier Bertrand (29%) et Laurent Wauquiez (19%).

Fichier vidéo

Étude réalisée en ligne entre le 19 et 20 mai auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.