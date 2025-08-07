Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

L'Égypte réfute des accusations portées ces derniers jours par le Hamas et les Frères musulmans selon lesquelles le pays bloquerait l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Si le seul poste-frontière entre Gaza et le pays d'Afrique à Rafah reste fermé, le Caire assure avoir repris ses livraisons via le passage de Kerem Shalom, poste-frontière le plus au sud d'Israël. Mais celui-ci est contrôlé par l'armée israélienne.

L'Égypte l'assure: elle fournit sa part d'efforts pour tenter de livrer des vivres vers la bande de Gaza, alors que de plus en plus de voix s'élèvent face aux souffrances des plus de deux millions de Palestiniens, menacés de "famine généralisée", selon l'ONU.

Le gouverneur du nord-Sinaï, Khaled Megawer, a pris la presse à témoin ce mercredi 6 août assurant que des convois ont repris le chemin de l'enclave depuis une dizaine de jours, montrant des camions "revenants vides de Gaza". "Nous jouons notre rôle, quoi qu'en dise la propagande", a-t-il déclaré selon des propos rapportés par nos confrères de RFI.

Plus de 5.000 camions attendent toujours du côté égyptien

Du côté égyptien, on se défend également en expliquant que beaucoup de ces marchandises restent bloquées par l'armée israélienne: pour la seule journée du 6 août, plus de 70 camions qui avaient été autorisés à passer par les autorités israéliennes ont finalement été bloqués à la frontière, explique la radio internationale.

"Il arrive que les camions arrivent trop tard pour leurs horaires de travail, ou que les scanners ne fonctionnent pas, ou que la capacité d’accueil du terminal soit saturée. Parfois, on nous demande de tout reconditionner sur d’autres palettes. D’autres fois, on nous dit simplement que le terminal est fermé". La directrice exécutive du Croissant rouge égyptien à RFI

Ce mardi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, lui même, a pris la parole. Il a expliqué que l'aide humanitaire en provenance d'Égypte ne pouvait entrer si les Israéliens qui contrôlent l'enclave ne le permettent pas. Il a également affirmé que plus de 5.000 camions attendent toujours du côté égyptien.

Le président égyptien a qualifié de "propos irresponsables" des accusations selon lesquelles Le Caire bloquerait l'entrée de l'aide via Rafah, seul point de passage entre Gaza et l'Égypte. Un haut responsable du Hamas basé au Qatar, Khalil al-Hayya, avait publiquement accusé l’Égypte de ne pas en faire assez pour empêcher la famine à Gaza. Une critique relayée par les Frères musulmans, auxquels le Hamas est affilié.

Le point de passage de Rafah "n'a jamais été fermé par l'Égypte", a martelé Abdel Fattah al-Sissi, affirmant que "depuis 20 ans, le rôle de l'Égypte a été de chercher à calmer tout éventuel conflit".

Fin juillet, après l'annonce par Israël d'une pause limitée des combats, des camions d'aide internationale étaient entrés à Gaza en provenance d'Égypte après avoir franchi le point de passage de Rafah, fermé du côté palestinien depuis que l'armée israélienne en a pris le contrôle en mai 2024. Le Caire assure également avoir livré les trois quarts de l'aide fournie depuis le début du conflit en octobre 2023.

"Une guerre de famine et de génocide"

"La guerre en cours à Gaza n'est plus une guerre pour atteindre des objectifs politiques ou libérer des otages uniquement", a déclaré Abdel Fattah al-Sissi, lors d'une conférence de presse avec son homologue vietnamien Luong Cuong.

"Cette guerre a depuis longtemps dépassé toute logique ou justification et est devenue une guerre de famine et de génocide, ainsi qu'un moyen d'extermination de la cause palestinienne". Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de son côté déclaré mardi qu'Israël devait "vaincre totalement" le Hamas à Gaza pour assurer la libération des otages. Selon la presse israélienne, l'armée pourrait aller jusqu'à occuper l'ensemble de la bande de Gaza.

Depuis le début de la guerre en octobre 2023, l'Égypte joue, avec le Qatar et les États-Unis, un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, tout en se positionnant publiquement contre le déplacement forcé des Palestiniens vers son territoire. "L'Égypte restera toujours une porte d'entrée pour l'aide et non une porte pour le déplacement des Palestiniens", a assuré mardi le chef de l'Etat.

Fin juillet, Abdel Fattah Sissi avait exhorté le président américain Donald Trump à agir face à la crise humanitaire à Gaza et affirmé que "le moment est venu de mettre fin à la guerre".

Israël a assoupli fin mai le blocus humanitaire qu'il avait imposé début mars au territoire palestinien mais les quantités autorisées à entrer, par voie terrestre ou largages aériens, sont jugées insuffisantes par l'ONU.

Après 22 mois de guerre, seules 1,5% des terres agricoles de Gaza sont désormais cultivables, selon un nouveau bilan satellitaire de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO). Avant le début du conflit, l'agriculture représentait environ 10% de l'économie gazaouie, plus de 560.000 personnes (environ un quart de la population) vivant au moins partiellement de production agricole, d'élevage ou de pêche, selon la FAO.