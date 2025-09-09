Faure ne veut pas dire si le PS censurerait un nouveau gouvernement macroniste

Le
09 Sep. 2025 à 06h28
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure à Paris, le 4 septembre 2025

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure à Paris, le 4 septembre 2025

AFP
Bertrand GUAY
Partager 2 minutes de lecture

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui veut qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, n'avait toujours pas été contacté mardi matin par le chef de l'Etat et a refusé de dire si le PS censurerait un Premier ministre du camp présidentiel.

"Dans la nuit, je dormais sur mes deux oreilles et donc je n'ai pas entendu le téléphone sonner", a-t-il répondu sur France inter alors que le chef de l'Etat a annoncé sa volonté de nommer un nouveau Premier ministre "dans les tout prochains jours" après la chute de François Bayrou.

Interrogé sur l'attitude du PS en cas de nomination d'un Premier ministre macroniste comme Sébastien Lecornu ou Catherine Vautrin, M. Faure a refusé de répondre.

"Je ne vais pas rentrer dans un récit qui serait celui de dire ce que je ferais avec tel ou tel. Pour l'instant, nous devons revendiquer le pouvoir et faire en sorte que cette possibilité existe", a-t-il plaidé alors que le groupe socialiste, avec ses 66 députés, occupe un rôle pivot à l'Assemblée nationale.

"Aujourd'hui nous voulons le changement. Faire en sorte que les Français qui expriment leur exaspération puissent enfin trouver un débouché politique à travers un changement qui ne peut pas être, de mon point de vue, la continuation de ce qu'on connaît depuis longtemps", a-t-il argumenté.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Un manifestant crie des slogans lors d'une protestation devant le Parlement à Katmandou le 8 septembre 2025, dénonçant le blocage des réseaux sociaux et la corruption par le gouvernement
International

Népal: réseaux sociaux rouverts et enquête après des manifestations meurtrières

L'équipage de la &quot;Global Sumid Flotilla&quot; acclamé par des militants pro-palestiniens à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, le 7 septembre 2025
International

La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément

Des déchets alimentaires dans une usine de transformation en compost et biogaz, le 19 novembre 2021 à Stains, au nord de Paris
International

L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

48.85341, 2.34121

À la une

Profil

Mi-gourou, mi-chef de guerre... Qui est Joseph Kony, "le Messie sanglant" mis en accusations devant la CPI?

International

Bayrou va démissionner, Macron veut nommer un successeur "dans les tout prochains jours"

International

Thaïlande: l'ex-Premier ministre Thaksin arrivé dans une prison de Bangkok

International

Proche-Orient : attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est

International

Pour Poutine, la conquête de l'Ukraine n'est "qu'un début", accuse le chancelier allemand

Économie

Argentine: Milei nettement défait lors d'une importante élection-test, mais résolu à "accélérer"

International

Chili: 57 arrestations lors d'une marche en mémoire des victimes de la dictature

Terriennes

"Cela fait partie des préjudices sexistes induits par l'IA" : de fausses vidéos misogynes générées par l'intelligence artificielle inondent les réseaux sociaux

Reportage culture

Les images du retour sur scène de Mariam, cinq mois après la mort d'Amadou

International

Mostra de Venise : quand les cinéastes offrent à Gaza un premier rôle