Faute d'action du Congrès, Washington annonce une aide "modeste" pour l'Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé mardi une nouvelle aide militaire de 300 millions de dollars à l'Ukraine, bien loin de la grande enveloppe réclamée par le président Biden, toujours bloquée au Congrès.

L'aide comprend notamment des missiles antiaériens, des munitions et des obus d'artillerie et répond à "certains besoins urgents de l'Ukraine", a souligné Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden.

"C'est une aide relativement modeste, destinée à donner à l'Ukraine le minimum nécessaire pour une courte période", a indiqué un haut responsable américain.

Elle est financée grâce à une réévaluation comptable du Pentagone.

"Nous avons réalisé des économies qui nous permettront de financer cette nouvelle aide", a expliqué le responsable, précisant que la situation était "plutôt exceptionnelle", et ne se substituait pas à la validation de fonds par le Congrès américain.

De loin le premier soutien militaire à l'Ukraine, les Etats-Unis butent en effet depuis des mois sur l'envoi d'une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars à Kiev, bloquée par des parlementaires républicains.

Le texte réclamé par le président Biden, qui comprend également des fonds pour Israël et Taïwan, a été approuvé mi-février par le Sénat.

Mais son adoption finale est toujours suspendue au bon vouloir des partisans de Donald Trump à la Chambre -- qui refusent en l'état d'examiner le texte.

Bras de fer entre Biden et Trump

L'ancien président, candidat à l'élection de novembre, s'oppose en effet à la validation de nouveaux fonds pour Kiev, estimant que les Etats-Unis devaient "arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés". Il prétend que s'il était réélu en novembre, il réglerait la guerre entre la Russie et l'Ukraine "en 24 heures" -- sans vraiment expliquer comment.

Le président démocrate Joe Biden, candidat à sa réélection, a lui une nouvelle fois demandé au Congrès américain, lors d'un discours solennel la semaine dernière, de débloquer cette enveloppe. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Washington en septembre et en décembre pour tenter d'accentuer la pression.

Pour l'instant en vain.

En pleine année électorale, la question s'est transformée en bras de fer entre Joe Biden et son prédécesseur.

Ces tractations entre démocrates et républicains ont lieu alors même que la communauté du renseignement américain, dans un rapport au Sénat rendu lundi, avertit que "la dynamique est en train de changer de plus en plus en faveur de Moscou".

"L'Ukraine n'est pas à court de courage et de ténacité, elle est à court de munitions. Et nous commençons à manquer de temps pour les aider", a alerté le directeur de la CIA, Bill Burns.

Les forces russes grignotent du terrain depuis des semaines dans l'est de l'Ukraine, notamment avec la chute de la ville-forteresse d'Avdiïvka, prise par Moscou à la mi-février. Et l'armée ukrainienne est confrontée aux lenteurs de l'aide occidentales.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est toutefois voulu optimiste, assurant lundi que ses militaires ont "stoppé" l'avancée russe, et que la situation était actuellement "bien meilleure" sur le front qu'il y a trois mois.