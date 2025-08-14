"FB Direct", suite: Bayrou en appelle aux "questions" et aux "suggestions" des Français pour le budget

Image captée sur un écran d'ordinateur du premier épisode, sur YouTube, de "FB Direct", du Premier ministre François Bayrou, le 5 août 2025, à Paris

François Bayrou a lancé jeudi la "deuxième étape" de son entreprise de "communication directe" pour convaincre du bien-fondé de son plan budgétaire, et appelé les Français à participer en écrivant directement au Premier ministre ou via l'application gouvernementale Agora.

"Je m'étais engagé, lorsque nous avons commencé cette communication, à faire que vous puissiez, si vous le souhaitez, par vos questions, vos propositions, vos suggestions, participer à cet effort si difficile de redressement du pays. Avec ce double objectif de redresser nos comptes publics autant que possible, progressivement, et de produire plus pour la France progressivement", a expliqué le Premier ministre dans une vidéo publiée jeudi.

"Je ne laisserai pas se construire, se mettre en place un conflit entre les responsables du gouvernement, le pouvoir et les Français. Parce que je sais qu'il n'en sort jamais rien de bon. Et je sais que sans le soutien des Français, cette tâche est impossible", a également déclaré François Bayrou.

Pour ce faire, une nouvelle version de l'application Agora, créée et portée en 2023 par l'ancien porte-parole du gouvernement Olivier Véran, a été mise en place. Les Français peuvent également directement écrire au chef du gouvernement via l'adresse mail fbdirect@premier-ministre.gouv.fr

"Il faut que vous soyez informés, associés et que vous puissiez participer" et "je vous donnerai ce que je crois être la ligne directrice à suivre face à ces questions et face à ces suggestions", a conclu M. Bayrou.

"Je ne répondrai pas aux injures, tout le monde sait comment fonctionnent les réseaux sociaux", a averti le Premier ministre.

Invoquant régulièrement l'exemple de Pierre Mendès France --qui rendait compte de son action de chef du gouvernement (1954-1955) à la radio nationale--, M. Bayrou entend poursuivre cette "opération de communication directe" jusqu'au début du mois de septembre, en abordant les différents enjeux des textes financiers qui seront examinés au Parlement à partir d'octobre.

Sur Youtube, la première vidéo --également disponible en podcast-- a été visionnée à plus de 126.000 reprises. Les suivantes ont généré entre 7.400 à 37.000 vues.

Dépourvu de majorité à l'Assemblée, menacé de censure par la gauche et le Rassemblement national, le Premier ministre a présenté le 15 juillet les grandes lignes de cet effort budgétaire.

Il a notamment prôné le gel de la plupart des dépenses de l'État en 2026 au niveau de 2025, une "année blanche" gelant le barème des impôts, des prestations sociales et des retraites ou encore la suppression de deux jours fériés.