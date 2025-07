Femmes et carrière professionnelle : une enquête dénonce des gestions inégalitaires en matière de management

"Faciles à vivre, agréables, conciliantes"... Voilà donc sur quels critères les managers évalueraient leurs employées féminines. "Performants, innovants, ou en évolution", ces critères-là seraient réservés aux employés masculins...

Nous voilà donc face à une réalité structurelle : les femmes sont davantage évaluées sur leur personnalité que sur leurs compétences (76% contre 2% chez les hommes...).⁠

Ce chiffre vient d’une étude menée auprès de 23 000 salariés dans 250 entreprises américaines en 2024.

[traduction : Le fait d'être une « Only » - souvent l'une des seules personnes de sa race ou de son sexe dans la pièce où elle travaille - reste une expérience courante pour les femmes.]

Injustice professionnelle

Ce rapport "Les femmes au travail" a été réalisé en partenariat avec LeanIn.Org. Il entre dans le cadre d'un projet plus large qui constitue la plus grande étude sur les femmes dans les entreprises américaines en cours depuis dix ans. Plus de 1 000 entreprises y ont participé et plus de 480 000 personnes ont été interrogées sur leur expérience professionnelle.

Je dois travailler plus dur et faire plus d'efforts pour obtenir la même reconnaissance, voire moins. Témoignage d'une femme, cadre supérieure

"Je dois travailler plus dur et faire plus d'efforts pour obtenir la même reconnaissance, voire moins. C'est pourquoi je ne peux pas être aussi authentique et libre de mes opinions. Je dois toujours y réfléchir à deux fois. C'est épuisant de toujours se battre", confie l'une des femmes interrogées au cours de cette enquête, cadre supérieure.

"Ce n’est pas un ressenti. C’est un chiffre", lit-on dans le post du compte instagram c'estquilaboss.

Personnalité féminine vs compétences masculines

Ces critiques sont un obstacle supplémentaire dans un monde professionnel où il n’y a qu’une femme sur 5 qui accède à un poste de direction.

"Changer les règles du jeu, ça commence par nommer l’injustice", s'insurge encore le compte instagram cestquilaboss.⁠

Je me sentais complètement à l'écart et je n'avais pas l'impression d'être à ma place. Témoignage recueilli dans le rapport

"Lorsque je suis entrée sur le marché du travail, c'était un club de garçons. Sur un étage de 60 personnes, il n'y avait que trois femmes, et j'étais l'une d'entre elles. Je me sentais complètement à l'écart et je n'avais pas l'impression d'être à ma place, je n'avais pas confiance dans ma peau... Mais les choses se sont considérablement améliorées depuis", raconte une femme interrogée dans cette enquête.

Femmes racisées, la double peine

Au cours de la dernière décennie, les femmes ont pourtant réalisé des progrès importants à tous les niveaux de l'entreprise (notamment à la haute direction), souligne l'enquête.

Des progrès étonnamment fragiles, soulignent les auteurs de ce rapport, surtout pour les femmes racisées. qui continuent d'être sous-représentées à tous les niveaux et qui considèrent le genre et l'origine ethnique comme des obstacles à leur avancement.

Dans de nombreux cas, l'étude constate également que les perspectives et le quotidien des femmes ne sont guère différents, voire pires, qu'il y a près de dix ans.

Souvent, nous (femmes de couleur) sommes soumises à des normes plus strictes que nos pairs sur le site, ce qui a un impact sur nos salaires et nos promotions. Témoignage cité dans le rapport

"J'ai vu des gens obtenir une promotion, et celle-ci a été décidée par les personnes que vous connaissez, avec qui vous traînez, et que vous avez en commun. Si vous avez des caractéristiques similaires à quelqu'un, malheureusement, cela conduira à des avantages que je n'obtiendrai tout simplement pas", témoigne dans le rapport une femme noire, cadre supérieur, en 2024.

"Je pense que la chose la plus importante que les entreprises pourraient faire est de s'assurer que les femmes de couleur ne sont pas évaluées plus sévèrement que leurs pairs. Souvent, nous sommes soumises à des normes plus strictes que nos pairs sur le site, ce qui a un impact sur nos salaires et nos promotions", rapporte une femme d'origine latine.

Plus de femmes aux postes de direction, mais...

Au cours de la dernière décennie, la représentation des femmes a progressé à tous les niveaux de direction des entreprises. Elles représentent aujourd'hui 29 % des postes de direction, contre seulement 17 % en 2015.

Mais on reste loin de la parité : en 2018, pour 100 hommes promus à un poste de direction, 79 femmes ont été promues ; pour 2024, seulement 81 femmes l'ont été.

Cette sous-représentation est encore plus visible chez les femmes racisées, qui ne représentent que 7 % des postes de direction actuels, soit une augmentation de seulement quatre points de pourcentage depuis 2017

Trop jeunes, trop vieilles

La prochaine génération de femmes dirigeantes est encore moins optimiste : outre le fait qu'elles se sentent plus désavantagées en raison de leur sexe, les jeunes femmes sont les plus susceptibles de faire l'expérience de l'âgisme, constatent les auteurs de l'enquête.

J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer en raison de mon âge. On suppose que vous n'aurez pas une bonne idée, ou qu'ils ne prendront pas votre idée au sérieux. Témoignage

"J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer en raison de mon âge. On suppose que vous n'aurez pas une bonne idée, ou qu'ils ne prendront pas votre idée au sérieux. Ou alors, vous dites quelque chose et la semaine suivante, quelqu'un dit la même idée, mais il est beaucoup plus âgé et fait partie de l'entreprise depuis bien plus longtemps que vous", témoigne une jeune employée dans cette enquête.

En outre, le harcèlement sexuel est aussi répandu sur le lieu de travail aujourd'hui qu'il l'était il y a cinq ans, tiennent à rappeler les auteurs du rapport.

"Malgré tout, les femmes restent très ambitieuses, et le sont tout autant que les hommes. Aujourd'hui, les entreprises doivent investir davantage dans le changement de la culture du travail, afin que les femmes obtiennent le respect, le soutien, et la défense de leurs intérêts dont elles ont besoin pour aller aussi loin qu'elles le peuvent", conclut cette enquête.⁠

[Source : Harvard Business Review - McKinsey & LeanIn.org]

