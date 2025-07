Fillette à vélo tuée à La Rochelle: la conductrice octogénaire fait appel

L'octogénaire, condamnée la semaine dernière à quatre ans de prison avec sursis pour avoir mortellement percuté une fillette à vélo à La Rochelle l'an dernier, a fait appel, a annoncé le cabinet de son conseil, Me Vincent Berthault.

Le 5 juin 2024, cette conductrice de 83 ans avait emprunté à contre-sens une voie limitée à 30 km/h, avant de percuter frontalement un groupe de douze enfants roulant à vélo. Margot, une fillette de dix ans avait succombé à ses blessures deux jours plus tard et six enfants avaient été blessés.

"Nous prenons acte de cette décision. Mes clients sont atterrés, ils vont devoir endurer une nouvelle procédure, un nouveau procès. Tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir un audiencement rapide", a réagi auprès de l'AFP Me Vincent Julé Parade, avocat de la famille de Margot.

"C'est un appel au détriment du côté humain alors que le jugement répondait très bien à toutes les problématiques", a-t-il estimé.

Absente mardi dernier pour la fin de son procès, l'octogénaire est "complètement détachée de ses émotions (...) et dans le déni de son comportement et des conséquences de son acte", a encore considéré l'avocat de la famille.

Dans son jugement, le tribunal correctionnel de La Rochelle avait retenu le délit de fuite, un point important pour la famille de Margot, la conductrice ayant continué sa route après le choc avant que des témoins ne parviennent à l'arrêter.

Cette ancienne vendeuse, s'est également vu imposer l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de le repasser pendant 5 ans, une contravention de 200 euros et l'obligation d'indemniser les parties civiles à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, en attendant l'audience du 4 décembre pour les intérêts civils.