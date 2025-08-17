"Fin de la guerre à Gaza", "retour des 50 otages"... en Israël, une grève générale contre la politique de Netanyahu

Dimanche 17 août, des manifestations ont débuté dans plusieurs villes d'Israël pour réclamer la fin de la guerre dans la bande de Gaza et un accord négocié pour la libération des otages qui y sont retenus. À Jérusalem et Tel Aviv, la veille et comme chaque semaine, des rassemblements ont déjà eu lieu.

Une grève générale est attendue en Israël, ce dimanche 16 août, pour demander la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza.

Cette mobilisation survient alors qu'Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés le 7 octobre 2023.

Un immense drapeau israélien, floqué de portraits de personnes kidnappées, a été déployé à Tel-Aviv sur la "place des otages", devenue emblématique depuis le début de la guerre à Gaza, selon une photo diffusée sur X. Plusieurs importants axes routiers ont été coupés par des manifestants, notamment l'autoroute reliant Tel-Aviv à Jérusalem, où des manifestants ont mis le feu à des pneus et provoqué d'importants bouchons, selon des images des médias locaux.

Des manifestants ont mis le feu à des pneus et provoqué d'importants bouchons, samedi 16 août, pour protester contre la politique du gouvernement. AP Photo / Mahmoud Illean

Des manifestants devant la résidence de Benjamin Netanyahu

Dimanche 17 août, premier jour de la semaine en Israël, l'activité était nettement réduite dans les rues de Jérusalem, a-t-on également constaté. Vers 8h heure locale, des dizaines de manifestants postés devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu demandaient au gouvernement de "mettre fin à la guerre" et "ramener tout le monde", en référence aux otages. Là aussi ils brandissaient les portraits des personnes enlevées, drapeaux israéliens et bannières jaunes, la couleur symbole des otages.

Un manifestant est allongé sur le sol, peint en rouge pour symboliser le sang, lors d'une manifestation réclamant la fin de la guerre. AP Photo / Mahmoud Illean

Le Forum des familles et des disparus, principale association des proches d'otages, mais aussi l'opposition, une partie du monde économique et syndical, ont appelé à une grève de solidarité ce dimanche avec les otages à Gaza.

La veille déjà et comme chaque samedi, des manifestations et rassemblements ont eu lieu à Jérusalem et Tel Aviv.

Des personnes participent à une manifestation pour réclamer la fin de la guerre, la libération immédiate des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza et contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. AP Photo / Mahmoud Illean

Des centaines de milliers de citoyens mobilisés

Dans un nouveau communiqué dimanche, le Forum a assuré que des "centaines de milliers de citoyens israéliens paralyseront le pays aujourd'hui avec une revendication claire": "Ramenez les 50 otages, mettez fin à la guerre".

Le Forum a prévu de nombreuses actions en différents endroits du pays, mais l'épicentre en sera la "place de otages", avec une grande manifestation prévue en fin d'après-midi. Cette association a par ailleurs annoncé l'établissement lundi d'un campement des familles à la frontière de Gaza. "Nous sommes contraints d'intensifier notre lutte et de tout faire pour ramener nos êtres chers (...) Si nous ne les ramenons pas maintenant, nous les perdrons à jamais", s'est alarmé le Forum.

"Depuis 22 mois, nous appelons à un accord global, mais nos appels tombent dans des oreilles sourdes et des cœurs endurcis. Le temps presse pour les otages. Seul le peuple pourra ramener les otages à la maison", a-t-il plaidé.

Une femme au visage peint aux couleurs du drapeau israélien participe à une manifestation pour réclamer la fin de la guerre. AP Photo / Mahmoud Illean

Viki Cohen, mère de l'otage Nimrod Cohen, a lancé sur le réseau X le message : "Bonjour mon enfant, j'espère que tu as accès aux médias quelque part dans les tunnels, et que tu verras comment le peuple d'Israël s'arrête de vivre aujourd'hui pour toi et pour tous les otages. Sois fort, encore un peu. Maman".

"Aucun trouble à l'ordre public"

La police israélienne a indiqué se préparer aux manifestations "avec des forces renforcées". "Des milliers de policiers et de soldats des forces de sécurité frontalières seront déployés dans tout le pays et dans différents endroits tout au long de la journée", indique un communique de la police, qui a prévenu qu'elle "ne tolérera aucun trouble à l'ordre public".

L'attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. Parmi les 251 otages capturés ce jour-là, 49 restent détenus à Gaza, dont 27 décédés, selon l'armée israélienne. L'offensive de représailles israélienne a fait à Gaza au moins 61.722 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.