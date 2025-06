Finlande: feu vert au renforcement des droits des Sami

Les députés finlandais ont approuvé jeudi une réforme attendue de longue date du parlement sami, qui renforce les droits du seul peuple autochtone reconnu en Europe.

Cette réforme vise à aligner la loi régissant l'organe politique principal du peuple autochtone sami finlandais avec les obligations de la Finlande en matière de droits de l'homme.

La nouvelle loi modifie le système électoral sami et les critères d'éligibilité aux élections.

Elle précise également que les autorités finlandaises ont l'obligation de consulter les Samis sur les questions qui les concernent.

Le président du parlement sami, Tuomas Aslak Juuso, a indiqué à l'AFP que ce texte de loi — qui avait été bloqué sous les trois gouvernements précédents — comprend de nombreux éléments importants qui "renforcent les pouvoirs du peuple sami de décider de la manière dont il est gouverné".

"Depuis plus de 14 ans maintenant, nous devons nous battre pour conserver notre voix libre", a-t-il déclaré.

En tant que peuple autochtone, les quelque 10.500 Samis vivant en Finlande ont le droit de préserver et de développer leur propre langue et culture, conformément à la constitution finlandaise.

Dans leur région d'origine dans le nord de la Finlande, appelée Sapmi, ils ont le droit de prendre des décisions politiques en matière linguistique et culturelle. Pour cela, le parlement sami, composé de 21 membres siégeant dans la ville arctique d'Inari élus tous les quatre ans, est leur organe décisionnel principal.

Plusieurs organisations de l'Onu ont réprimandé la Finlande à propos de la loi sur le parlement sami.

Elles estimaient que ce texte, avant sa réforme, permettait à des personnes que le parlement sami ne considère pas comme éligibles d'être inscrites sur les listes électorales.

La nouvelle loi détermine l'éligibilité d'une personne à voter ou à se présenter aux élections parlementaires samis selon la langue.

Une personne sera éligible pour voter aux élections si elle a appris le sami comme première langue, ou si au moins un de ses parents, grands-parents ou arrière-grands-parents l'a appris comme première langue.

Les députés qui s'opposent à la réforme trouvent que les nouveaux critères électoraux excluent des personnes qui devraient pouvoir participer aux élections.

La nouvelle loi permettra au parlement sami de "se concentrer davantage sur d'autres questions, qui sont peut-être encore plus importantes pour l'avenir de la langue et de la culture sami," a déclaré M. Juuso.

La région d'origine des Samis, en plus du nord de la Finlande, couvre les parties nord de la Russie, de la Norvège et de la Suède. Le nombre de Samis est estimé entre 75.000 et 100.000 personnes, dont beaucoup résident également en dehors de leur région d'origine.