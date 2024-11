Fonction publique: les syndicats reçus par Kasbarian après une semaine de tensions

Le ministre de la Fonction publique Guillaume Kasbarian a reçu jeudi les principales organisations syndicales du secteur qui se présentent en rang serré, échaudées par une semaine de tensions consécutive aux annonces du gouvernement de nouvelles économies sur la fonction publique, à hauteur de 1,2 milliard d'euros.

Après la passe d'armes, le temps des explications. Une réunion entre le ministre et les huit syndicats représentatifs s'est ouverte en début d'après-midi pour tenter de sortir de l'impasse, une semaine après l'annonce par le gouvernement d'un plan visant notamment à abaisser de 100% à 90% l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires, et à instaurer trois jours de carence non payés, au lieu d'un actuellement, lors de ces absences - hors pathologies lourdes.

Ces mesures font partie d'un total de 5 milliards d'euros d'économies additionnelles dévoilées le 27 octobre par le gouvernement dans le cadre d'un budget en cours d'examen à l'Assemblée. Un premier débat est prévu mardi en commission des Finances, où les députés macronistes, de droite et du Rassemblement national (RN), ont déposé des amendements pour réduire la prise en charge des arrêts maladie des fonctionnaires.

Fichier vidéo Elles ont été annoncées dans un contexte budgétaire tendu, alors que le déficit public de la France va déraper à 6,1% du PIB en 2024, selon le projet de loi de finances de fin de gestion présenté en Conseil des ministres mercredi.

La rencontre de jeudi se déroule à la demande de l'intersyndicale dans un esprit de "dialogue et d'ouverture", a confié l'entourage de M. Kasbarian.

Le ministre avait justifié les deux mesures sur l'allongement du délai de carence et la réduction de l'indemnisation des congés maladies par la volonté d'un "alignement" entre secteurs public et privé. "Difficiles mais assumées", selon l'entourage de M. Kasbarian, ces mesures ont notamment été saluées par le ministre de l'Economie et des Finances, Antoine Armand.

Des annonces qui ont suscité l'ire des responsables syndicaux du secteur.

Les huit organisations, qui font front commun, sont reçues collectivement pour la première fois jeudi par le ministre, après une série de rencontres bilatérales.

"Douche froide"

"On ne fera pas l'économie des réactions de colère" ni du sentiment de "stigmatisation" remontés du terrain, a assuré mercredi à l'AFP Mylène Jacquot, secrétaire générale de l'UFFA-CFDT, qui a qualifié de "douche froide" les récentes annonces du ministre.

Christian Grolier, secrétaire général de l'UIAFP-FO (2e g) s'adresse aux journalistes alors qu'il quitte avec les membres de sa délégation une réunion avec le ministre de la fonction publique, le 7 novembre 2024 à Paris AFP

"Il va falloir que le ministre rétropédale", a avertit Christian Grolier, secrétaire général de l'UIAFP-FO à la veille de la rencontre. Son organisation pose comme préalable à toute discussion le retrait des amendements gouvernementaux sur l'allongement des jours de carence et sur la réduction de l'indemnisation des arrêts maladie à 90% du salaire.

Mercredi, l'intersyndicale s'était réunie en amont de la rencontre avec M. Kasbarian.

Ensemble, les huit organisations professionnelles avaient pointé dans un communiqué commun la semaine dernière des "mesures stigmatisantes" et plaidé pour l'ouverture de négociations "sur les carrières et les grilles indiciaires", ainsi que pour des "mesures ambitieuses" en matière d'égalité professionnelle et de salaires entre les hommes et les femmes.

Dans le viseur également, certaines disposions du projet de loi Guerini - qui n'avait pas pu être présenté au Parlement avant la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin. Celui-ci contient "des mesures parfois éruptives", a estimé récemment son successeur, disant toutefois vouloir poursuivre cette "ambition réformatrice".

Certaines mesures envisageaient notamment de développer la rémunération au mérite, de faciliter les licenciements dans certains cas, voire de supprimer les catégories historiques de fonctionnaires (A, B et C).

La réunion au ministère se tient alors que le gouvernement envisage de supprimer quelque 2.200 postes de fonctionnaires dans son projet de budget, actuellement examiné par l'Assemblée nationale, afin de réduire le déficit public à 5% en 2025.

Le Premier ministre Michel Barnier a également plaidé pour la réduction du nombre d'agences et de comités de l'Etat, toujours dans le but de réaliser des économies. M. Kasbarian avait évoqué la suppression de "plusieurs dizaines" de ces comités dans les mois qui viennent.