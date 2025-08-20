Fortes pluies autour de Chartres: l'A11 partiellement coupée jusqu'en "fin de soirée"

Le
20 Aoû. 2025 à 17h14 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
AFP
JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
De fortes pluies ont touché mercredi Chartres et ses alentours, entraînant la coupure partielle de l'autoroute A11 (Paris-Nantes) jusqu'en "fin de soirée" en raison d'un tronçon inondé, ont indiqué Vinci Autoroute et le ministre des Transports.

"En raison des fortes pluies qui frappent notre pays, la circulation est coupée et déviée sur l’A11, dans les deux sens, entre Ablis et Chartres", a écrit dans un message sur X le ministre des Transports, Philippe Tabarot.

De nombreux véhicules ont dû être évacués aux abords de la coupure, a-t-il ajouté, appelant "les automobilistes qui circulent actuellement dans cette zone à suivre l’itinéraire de déviation qui a été mis en place via l’A10 et l’A28".

Vinci Autoroutes de son côté "recommande de différer tous les déplacements sur le secteur de Chartres".

Une zone de "quelques kilomètres est concernée" par les inondations des voies dans les deux sens et "la circulation est impossible dans ce secteur pour l'ensemble des véhicules en direction de Paris et du Mans (...) jusqu’en fin de soirée".

M. Tabarot a dit que les "équipes du concessionnaire Cofiroute, avec les services de l’État, mettent tout en œuvre pour permettre la réouverture de l’A11 dès que les conditions le permettront".

Placé mercredi en alerte orange par Météo-France au risque "pluie-inondations", comme onze autres départements du centre et de l'est du pays, l'Eure-et-Loir a été touché par de très fortes précipitations.

"Le gros de l'épisode pluvieux et orageux a donné entre 20 et 50 mm en l'espace de six heures, ponctuellement plus, jusqu'à 75 mm en six heures environ sur Chartres et même 105mm en 24 heures", a précisé Météo-France.

Une trentaine de pompiers ont été mobilisés depuis 09H00 pour une trentaine d'interventions concernant principalement des locaux commerciaux et des caves, a précisé la préfecture d'Eure-et-Loir à l'AFP.

Aucune évacuation n'a été décidée depuis le début de cet épisode "très localisé" sur Chartres et des communes aux alentours, où certaines rues ont parfois dû être coupées à la circulation, a ajouté la même source.

