Fousseynou Cissé, qui a sauvé six personnes d'un incendie à Paris, invité au défilé du 14 juillet

Fousseynou Cissé, qui a sauvé six personnes piégées dans leur appartement par un incendie dans le XVIIIe arrondissement de Paris la semaine dernière, figurait lundi parmi les invités des festivités du 14 juillet, au cours desquelles il a été chaleureusement salué par Emmanuel Macron.

Le président de la République a invité cet agent d'accueil contractuel dans les collèges de 39 ans, d'origine sénégalaise, ainsi que sa famille après son sauvetage, capté dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Fousseynou Samba Cissé a risqué sa vie pour sauver une famille d'un incendie. Médaillé d'honneur pour acte de courage et de dévouement, il est ce matin Place de la Concorde aux côtés de nos héros", a écrit Emmanuel Macron sur X, en accompagnement d'une vidéo le montrant saluant Fousseynou Cissé.

"Félicitations encore. Un très grand bravo", lui a notamment dit le président au cours de leur échange.

Le 4 juillet, un incendie s'est déclaré au deuxième étage d'un immeuble du XVIIIe arrondissement de la capitale. Au sixième étage, deux mères de famille se retrouvent bloquées par les fumées, tiennent leurs enfants à bout de bras aux fenêtres pour les protéger de la fumée.

Dans les images prises par un habitant et devenues virales, on voit Fousseynou Cissé s'avançant sur une corniche, puis en équilibre dans l'angle entre les deux bâtiments de la résidence, faisant passer deux bébés, deux enfants et deux mères de famille de la fenêtre de l'appartement à un autre.

Fousseynou Cissé assistait lundi au défilé militaire, auquel participent notamment 122 personnels à pied de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que quatre chiens et 13 engins.

Dimanche, il a été décoré de la médaille du courage par le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

Cette distinction "marque vraiment une nouvelle ère pour moi", a réagi Fousseynou Cissé. "Il y avait des personnes qui étaient désespérées, en désarroi, qui cherchaient une aide. Du coup, je n'ai pas réfléchi. C'est un instinct", a-t-il expliqué.