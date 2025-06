Français détenus en Iran: les proches de Cécile Kohler "terrifiés"

Les proches de Cécile Kohler et de Jacques Paris, Français détenus en Iran, sont "terrifiés" après les frappes israéliennes sur Téhéran, a déclaré mercredi la soeur de Cécile, Noémie Kohler, à l'AFP.

"Depuis le 30 mai, on n'a plus aucune nouvelle, plus aucun signe de vie de Jacques et Cécile et les autorités françaises n'arrivent pas non plus à obtenir d'informations", a déclaré Noémie Kohler, expliquant que l'inquiétude avait grandi après les frappes menées par l'armée israélienne sur l'Iran depuis le 13 juin.

"On a vu qu'au moins deux frappes avaient eu lieu à environ 2 kilomètres de l'endroit où ils sont détenus, donc c'est extrêmement proche. On se doute qu'ils ont dû entendre les explosions mais on ne sait pas du tout comment ils vont, on ne sait pas du tout à quel niveau d'informations ils ont accès (...) on ne sait pas si les conditions dans la prison se sont détériorées en lien avec la situation, on est absolument dans l'inconnu et on est vraiment terrifiés",a-t-elle dit.

L'armée israélienne dit vouloir, avec ces frappes, empêcher Téhéran d'obtenir la bombe atomique. En riposte, l'Iran a promis de bombarder Israël sans relâche jusqu'à la fin des attaques.

"Ce qu'on demande aux autorités françaises, c'est qu'elles pèsent de tout leur poids diplomatique pour faire cesser les bombardements", a déclaré Noémie Kohler.

Elle plaide pour "l'exfiltration humanitaire" de Cécile Kohler et Jacques Paris car "ils sont en danger de mort imminente".

Le dernier contact téléphonique remonte au 28 mai lorsque les parents de Cécile Kohler l'ont eue au téléphone.

"Les nouvelles n'étaient déjà pas bonnes à l'époque parce qu'ils sont à bout de force, ils sont désespérés, ils ne croient plus à leur libération, et les autorités iraniennes les maintiennent dans un état de terreur psychologique absolument terrible en leur annonçant un verdict extrêmement sévère et imminent qui n'arrive jamais, donc ils ont toujours cette menace qui pèse au-dessus de leur tête", a relaté Noémie Kohler.

Cécile Kohler, enseignante, et son compagnon, Jacques Paris, que les autorités françaises qualifient "d'otages d'Etat", ont été arrêtés en mai 2022 pour "espionnage" et sont emprisonnés depuis dans des conditions extrêmement dures, à l'isolement, dans la prison d'Evin de Téhéran.

Ils sont officiellement les deux derniers Français détenus en Iran. Olivier Grondeau, qui était détenu depuis octobre 2022, a été libéré en mars.