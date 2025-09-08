France: Bayrou renversé, qui pour diriger un gouvernement ?

Avec 364 voix contre 194, François Bayrou devient le premier chef de gouvernement de la Ve République à tomber sur un vote de confiance. Cette censure du gouvernement s'est déroulée dans un climat de colère sociale. Désormais, les scénarios d'après la chute occupent les esprits.

Le Premier ministre français François Bayrou dévoile son projet de budget pour l'année prochaine, mardi 15 juillet 2025 à Paris.

Peu après le vote à l'Assemblée nationale, ce 8 septembre, le président français Emmanuel Macron "prend acte" de la chute de François Bayrou et "nommera un nouveau Premier ministre dans les tous prochains jours", seloin l'Élysée.

Tous les regards sont tournés vers le président français Emmanuel Macron, de nouveau à la recherche d'un Premier ministre, le troisième depuis qu'aucune majorité ne s'est dégagée à l'Assemblée nationale après la dissolution, en juin 2024. Comme attendu depuis deux semaines, 364 députés, issus des rangs des oppositions allant de RN à LFI, ont voté contre la confiance au Premier ministre tandis que 194 parlementaires, issus des rangs de la coalition gouvernementale ont voté pour.

Les tractations pour remplacer François Bayrou sont déjà bien entamées, en raison de l'impératif du budget 2026. Une grande coalition est-elle possible ? Selon Richard Werly, correspondant en France pour le média suisse Blick, il faut une personnalité qui inspire la confiance.

Pour convaincre qu'une grande coalition est possible, il faut une personnalité qui inspire la confiance. Et cette personnalité pour l'instant, on ne la voit pas. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut la trouver ? On cite Gérald Darmanin qui pourrait tenter le coup, l'actuel ministre de la Justice, on cite des gens de gauche comme Jean-Yves le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, on cite Bernard Cazeneuve. Richard Werly, correspondant en France pour le média suisse Blick

Le socialiste Olivier Faure se dit "prêt"

Dans la course au successeur, le Parti Socialiste s'est placé au centre du jeu, son Premier secrétaire Olivier Faure se déclarant "prêt" pour Matignon.

Mais si Emmanuel Macron a demandé aux chefs du camp gouvernemental de "travailler" avec les socialistes, peu dans son entourage pensent qu'il nommera Olivier Faure, qui rejette l'idée d'un gouvernement "commun" avec des macronistes.

Et le patron des Républicains Bruno Retailleau a prévenu: "hors de question" d'accepter un Premier ministre socialiste.

Même à gauche, ça grince:

Je ne crois pas une minute qu'Emmanuel Macron ait l'intention de nommer à Matignon un gouvernement visant à mettre en place une politique de rupture avec le macronisme. Déclaration sur franceinfo de Manuel Bompard, coordinateur de LFI

Plusieurs noms du "socle commun" du centre et de la droite circulent

Plus probable donc: la négociation d'un accord de non-censure par une personnalité de droite ou du centre.



"Il faut de la stabilité. Et le plus stable, c'est le socle commun qui dialogue avec les socialistes", estime un proche du président.



Plusieurs noms circulent pour Matignon : les ministres Sébastien Lecornu (Armées), Gérald Darmanin (Justice), Catherine Vautrin (Travail et Santé), Éric Lombard (Économie), le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand, l'ancien chef de la diplomatie et ex-socialiste Jean-Yves Le Drian.

Proposition du RN à l'extrême droite : des législatives anticipées

Le Rassemblement national (RN) pousse lui pour de nouvelles législatives anticipées, qu'il dit cette fois pouvoir gagner.

Marine Le Pen, qui connaîtra lundi la date de son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés lui valant une inéligibilité, s'est dite prête à "sacrifier" son mandat de députée pour porter son parti à Matignon.

Mais si cette solution n'est pas privilégiée par le président, le député RN Jean-Philippe Tanguy a promis sur BFMTV de ne pas "censurer tout et n'importe quoi". Tout en jugeant "extrêmement peu probable" qu'Emmanuel Macron "se rende compte qu'il s'est trompé depuis huit ans".

La France Insoumise (LFI) réclame pour sa part la démission d'Emmanuel Macron ou sa destitution, ses députés devant déposer une motion en ce sens.

