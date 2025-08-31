France : à huit jours de sa probable chute, le Premier ministre François Bayrou refuse de faire ses adieux et "continue le combat"

François Bayrou a une nouvelle fois défendu ses choix budgétaires ce dimanche 31 août dans une interview retransmise sur les quatre chaînes d'information en continu. Il n'entend pas dire "au revoir" aux Français, comme l'y invitent la gauche et le RN, pressés de tourner la page de son gouvernement à la faveur du vote de confiance du 8 septembre.

Le
31 Aoû. 2025 à 18h35 (TU)
Avec agences
François Bayrou
(Illustration) Le Premier ministre français François Bayrou a tenu un discours aux Français ce dimanche 31 août.

 
© Julien de Rosa/ AP
Partager 2 minutes de lecture

"Continuons le combat." Avec aplomb, le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé aux Français ce dimanche 31 août afin de défendre à nouveau ses choix budgétaires. 

"Les jours qui vont venir sont cruciaux. Si vous imaginez que je peux abandonner les combats que je mène depuis des années et que je continuerai à mener après, vous vous trompez", a-t-il lancé lors d'une interview assez décousue de près d'une heure et demi, depuis son bureau à Matignon. Elle a été retransmise sur les quatre chaînes d'information en continu. 

Le Premier ministre a annoncé en début de semaine sa volonté de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée sur la nécessité de désendetter le pays. Il a multiplié les interventions depuis pour prendre à témoin les Français. 

Pour lui , la "question" en jeu n'est pas "le destin du Premier ministre" mais celle du "destin de la France". "Il n'y a aucune politique courageuse possible" sans "l'assentiment minimal des Français et de ceux qui les représentent" sur la dette, a-t-il plaidé, pour justifier le vote de confiance. Il s'est réjouit "qu'on n'ait jamais parlé de ce sujet comme on en parle depuis huit jours".

Chargement du lecteur...

"Si le gouvernement tombe, ça veut dire qu'on abandonnera la politique pour moi vitale pour le pays" pour une "autre" politique "plus laxiste", "plus à la dérive", a mis en garde le Premier ministre.

Des "négociations" avec les chefs de partis sur la suppression de deux jours fériés 

François Bayrou recevra à partir de lundi les chefs de parti qui le souhaitent. Il s'est dit une nouvelle fois ouvert à la négociation "s'ils le veulent" sur les mesures les plus impopulaires de son plan d'économies de 44 milliards, comme la suppression des deux jours fériés.

Mais il n'a pas fait d'ouverture précise. Et il a écarté les pistes mises sur la table par le Parti socialiste, "volontaire" pour lui succéder à Matignon. Il a proposé un effort budgétaire deux fois moins important en 2026, passant par une hausse des recettes et une taxation des hauts patrimoines.

"Les propositions du PS, ça veut dire qu'on ne fait rien" pour réduire la dette, a-t-il balayé.

L'annonce d'un vote de confiance du Premier ministre a surpris lundi, beaucoup soupçonnant le maire de Pau de vouloir prendre les devants d'une censure de son budget à l'automne et de choisir sa sortie."Quand vous êtes renversé, (...) commence la rencontre avec les Français"

"Quand vous êtes renversé, (...) commence la rencontre avec les Français"

S'il est renversé, le maire de Pau, âgé de 74 ans, n'a pas l'intention de disparaître du paysage. "Quand vous êtes renversé (...) commence le militantisme, commence la bagarre (...) commence la rencontre avec les Français", a-t-il déclaré en  refusant d'exclure une nouvelle candidature à la présidentielle. 

Le vote devrait avoir lieu lundi 8 dans l'après-midi. Il ouvre une nouvelle période d'incertitude, avec Emmanuel Macron en première ligne, dans un contexte social éruptif.

À (re)voir : France : budget 2025, vers la fin du gouvernement Bayrou ?

Chargement du lecteur...

Le chef de l'État, sommé par le RN et LFI de démissionner ou de dissoudre l'Assemblée nationale, va sans doute devoir dans l'immédiat se mettre en quête d'un nouveau Premier ministre. Les noms de Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin ou Xavier Bertrand circulent à nouveau.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a de son côté appelé les partis de gouvernement à la responsabilité. Pour lui, la "stabilité" des institutions est en jeu. "Je pense que nous sommes capables de tendre la main et qu'eux mêmes sont capables de tendre la main pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire nos institutions", a-t-il dit à l'occasion de sa rentrée politique à Tourcoing. 

Pour le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, "la France a besoin d'un budget dans les temps." Selon lui, la situation financière de la France n'est "pas critique, mais tout de même préoccupante."

International
FRANCE
Politique française

Dans le même thème - International

Le musée d'Orsay à Paris en novembre 2018
International

Disparition brutale du président du musée d'Orsay, Sylvain Amic

Francois Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025
International

Pour Bayrou, "la question" du 8 septembre n'est "pas le destin du Premier ministre" mais "le destin de la France"

Le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa
International

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

Politique française

jtchapter: Grand Angle : universités françaises, le retour de l'extrême droite ?
Grand Angle

Peut-on parler d'un retour de l'extrême droite dans les universités françaises ?

France

L'aide publique française au développement victime des prochaines coupes budgétaires ?

transparence

Politique français : à la traque des "pilleurs d'Etat"

International

France : Marine Le Pen condamnée, quel avenir politique ?

Société

France : l'actualité politique de la semaine

À la une

International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

International

France : à huit jours de sa probable chute, le Premier ministre François Bayrou refuse de faire ses adieux et "continue le combat"

Afrique

Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?