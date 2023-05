France : la marionnette pour dénoncer les travers de la société

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

La marionnette offre une liberté de ton incroyable. A l'occasion de la Biennale internationale des arts de la marionette (BIAM), un festival dédié aux marionnettes à Paris et dans sa banlieue, coup de projecteur sur un art politique et subversif avec nos invités Isabelle Bertola et Johanny Bert.