France : le gouvernement de Michel Barnier est censuré par l'Assemblée nationale, une première depuis 1962

Pour la première fois depuis six décennies, l'Assemblée nationale a fait chuter un Premier ministre en adoptant une motion de censure. Le gouvernement de Michel Barnier aura été le plus court de l'histoire de la Vᵉ république.

Le sort de Michel Barnier et de son gouvernement a été scellé ce mercredi 4 novembre à 20h20 à l'Assemblée Nationale dans un contexte inédit : la gauche et l'extrême droite ont uni leurs voix pour destituer le maintenant ex-Premier ministre.

La censure initiée par la gauche et l'extrême droite a remporté 331 voix, soit beaucoup plus que la majorité requise. Le Premier ministre Michel Barnier doit maintenant remettre sa démission au président Emmanuel Macron. "À Emmanuel Macron de s'en aller" La France insoumise, par la voix de la présidente du groupe à l'Assemblée Mathilde Panot, a une nouvelle fois demandé "à Emmanuel Macron de s'en aller", réclamant "des présidentielles anticipées", quelques instants après la chute du gouvernement de Michel Barnier à l'Assemblée. La censure inéluctable a eu lieu. Même avec un Barnier tous les trois mois, Macron ne tiendra pas trois ans. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 4, 2024 "La censure inéluctable a eu lieu. Même avec un Barnier tous les trois mois, Macron ne tiendra pas trois ans", renchérit le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon. L'avenir d'Emmanuel Macron, dont le mandat va jusqu'en 2027, n'est cependant pas lié, du point de vue de la Constitution, à la censure du gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. L'extrême droite réagit aussi dans la foulée. La présidente du groupe Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a promis qu'elle "laissera travailler" le futur Premier ministre pour "co-construire un budget acceptable pour tous". La chute de l'exécutif après seulement trois mois aux affaires constitue un record de brièveté depuis l'adoption en 1958 de la Constitution française. Les deux motions ont été déposées après que le Premier ministre a déclenché mardi l'article 49.3 de la Constitution permettant de faire adopter un texte sans vote, sur le budget de la Sécurité sociale. Une décision prise à l'issue de plusieurs jours d'âpres discussions budgétaires, au cours desquelles Michel Barnier a cédé à plusieurs demandes de l'extrême droite, qui en réclamait toujours davantage, selon lui. Le camp présidentiel déboussolé

Parmi la pluie de réactions politiques, le désespoir du camp présidentiel est palpable. "Le RN et le NFP ont mêlé leurs voix pour déstabiliser le pays", juge le ministre de l'Économie, Antoine Armand.

Le président de la République doit s'exprimer jeudi 5 novembre à 20h.

Emmanuel Macron doit désormais désigner un nouveau Premier ministre, sur fond d'endettement croissant du pays. Attendu à 6,1% du PIB en 2024, bien plus que les 4,4% prévus à l'automne 2023, le déficit public ratera son objectif de 5% en l'absence de budget, et l'incertitude politique pèsera sur le coût de la dette et la croissance.

Endettement croissant du pays

Autant la gauche que le centre ou la droite paraissent désunis pour s'entendre sur un nouveau gouvernement de coalition.

Marine Le Pen a, elle, les yeux rivés sur le prochain scrutin présidentiel prévu en 2027. Mais son destin politique est suspendu à une décision de justice attendue le 31 mars. Elle risque cinq ans d'inéligibilité avec effet immédiat pour un détournement de fonds du Parlement européen au profit de son parti.

L'instabilité politique explique en partie la nervosité des marchés, dans un contexte de lourd endettement : le taux d'emprunt à 10 ans de la France est même passé, le 27 novembre, très brièvement au-dessus de celui de la Grèce, traditionnel mauvais élève en la matière dans l'UE.