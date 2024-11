France: le Premier ministre Barnier en Italie "dans 15 jours" pour voir Meloni

Le Premier ministre français Michel Barnier a annoncé vendredi qu'il se rendrait "dans 15 jours" en Italie pour y rencontrer notamment la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

"J'ai beaucoup de respect pour l'Italie. Je vais d'ailleurs lui rendre une visite officielle dans quinze jours pour rencontrer Madame Meloni (...) et puis je vais visiter les pays européens un par un prochainement, enfin dans le temps que j'aurai devant moi", a affirmé le chef du gouvernement français.

Les dates précises de ce déplacement n'ont pas encore été fixées, selon Matignon.

Michel Barnier est menacé en France de censure par la gauche et l'extrême droite sur son projet de budget, dont l'adoption finale est attendue avant la fin de l'année.

Il s'exprimait devant le 6e Forum économique trilatéral France-Allemagne-Italie, qui réunit jusqu'à vendredi le patronat français Medef et ses homologues allemand et italien, le BDI et la Confindustria.

"Nous avons des raisons de travailler ensemble (avec l'Italie) plus étroitement et c'est pour ça que ce que fait depuis maintenant six-sept ans le patronat français" avec ses homologues "est extrêmement important", a souligné le Premier ministre.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni au sommet du G20, Rio de Janeiro, le 19 novembre 2024 AFP/Archives

Evoquant le "tandem" franco-allemand, qui a actuellement du plomb dans l'aile, il a estimé que "la coopération franco-allemande est de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante".

Par conséquent, "il faut qu'on ouvre et on ne doit pas être exclusif. Et l'Italie est un très grand pays que la France a souvent négligée", a-t-il poursuivi.

Michel Barnier s'était rendu, pour son premier déplacement hors de France, à Bruxelles pour une réunion du PPE, sa famille politique au Parlement européen.

Il s'était ensuite déplacé à la frontière franco-italienne pour saluer la "coopération efficace" entre les deux pays en matière migratoire. Il avait rencontré à cette occasion deux ministres du gouvernement de Giorgia Meloni, qui associe la droite et l'extrême droite, Antonio Tajani (Affaires étrangères), qu'il connaît bien, et Matteo Piantedosi (Intérieur).